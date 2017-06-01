Дополнительные выходные в июне: сколько будут отдыхать украинцы

01.06.2017 11:50

В июне украинцев ждут дополнительные выходные

Распоряжение о дополнительных днях отдыха разработало Минсоцполитики и одобрил Кабинет министров.

Согласно документу, украинцев в июне ждут два дня праздничных нерабочих дня. Первым будет религиозный праздник Троица, который отмечается в воскресенье, 4 июня. В связи с этим выходной переносится на понедельник, 5 июня.

В конце месяца будет большой государственный праздник – День Конституции. Для всех украинцев среда, 28 июня, будет выходным днем.

Отметим, что уже в 2018 году количество выходных дней может сократиться. В Украине намерены запретить перенос выходного, если он выпал на субботу или воскресенье.

Также под сокращение могут попасть и сами праздники. Предлагается вместо 11 выходных дней оставить девять. Так праздники 8 марта и 9 мая останутся праздничными, но рабочими днями.

Отметим, что Украина в Европе не возглавляет рейтинг стран с наибольшим количеством выходных. Больше всего праздничных выходных у испанцев – 14 дней. На втором месте расположилась Греция с 12-ю праздничными днями.

Жителям Италии, Германии и Франции повезло чуть меньше – у них, помимо обычных выходных, есть еще 11 поводов не пойти на работу.

Источник: https://politeka.net