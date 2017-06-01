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Москва больше не сможет использовать газ как оружие политического давления

01.06.2017 11:11
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Москва больше не сможет использовать газ как оружие политического давления

Президент Украины Петр Порошенко считает, что после выигрыша "Нафтогаза", стоимость газа на украинском рынке будут определяться не Кремлем, а прозрачным и свободным рынком. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает УП.

"Положение "бери или плати" отменено. В удовлетворении требований российского "Газпрома" платить за газ на основании "бери или плати" отказано. Это принцип, навязанный Украине Россией и безответственно принятый украинскими переговорщиками в 2009 году. Благодаря ему миллионы украинцев были ограблены на миллиарды долларов", - отметил президент в своем сообщении.

По словам Порошенко, решение Трибунала дает право "Нафтогазу" требовать снижения цены на газ по контракту с "Газпромом" по условиям рынка.

"Это - важный шаг на пути к энергетической безопасности. Москва впервые теряет возможность использовать газ как оружие политического давления и шантажа", - написал президент.

"Для Украины это очень важное решение, поскольку противоречия между "Нафтогазом" и "Газпромом" впервые регулируются цивилизованным юридическим способом", - добавил он.

Президент также подтвердил, что Украина была и остается надежным партнером в вопросе обеспечения газом европейских потребителей.

 

Источник: http://from-ua.com 



Теги: политика, Донбасс, Москва, Нафтогаз, Порошенко
 
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