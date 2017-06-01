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Не все так просто: названо перелік документів для поїздок в ЄС
Міністерство закордонних справ опублікувало перелік документів, які необхідні для безвізового відвідування країн Європи
Як повідомляють в МЗС, відповідно до законодавства Європейського Союзу, немає вичерпного переліку документів, які можуть зажадати прикордонні служби країн-членів ЄС.
Однак на кордоні в українців можуть вимагати підтвердження мети та умов перебування в Євросоюзі, а також достатніх фінансових коштів.
У Додатку до Шенгенського кодексу наводиться перелік документів, які можуть використовуватися для підтвердження мети поїздки та умов перебування.
Так для приватних поїздок, подорожей з метою туризму або з особистих причин потрібно мати такі документи:
-супровідні документи щодо проживання (запрошення від приймаючої сторони (господаря), якщо ви зупинитеся в нього (неї), супровідний документ від установи, що надає помешкання, або будь-який інший прийнятний документ, що свідчить про наявність помешкання для проживання;
– супровідні документи щодо маршруту, підтвердження замовлення організованої подорожі або будь-якого іншого прийнятного документа, що свідчить про наявність плану подорожі;
– супровідні документи щодо повернення: зворотній квиток або квиток туди-назад.
Для тих, хто їде в Європу вчитися необхідний сертифікат про зарахування / реєстрацію до навчального закладу / курсів / школи з метою відвідування професійних або теоретичних курсів в рамках базового та інших рівнів навчання, а також студентські картки або сертифікати відвідуваних курсів.
Для ділових поїздок:
– запрошення від фірми або органу влади відвідати зустрічі, конференції або події, пов’язані з торгівлею, промисловістю або роботою;
– інші документи, які демонструють наявність торгових або робочих відносин;
– вхідні квитки на ярмарки і конгреси, якщо ви плануєте їх відвідати.
Для подорожей з метою участі в політичних, наукових, культурних, спортивних або релігійних заходах або для інших цілей:
запрошення, вхідні квитки, дані про реєстрацію (enrolments) або програми, в яких зазначено по можливості назва приймаючої організації та тривалість перебування або будь-які інші прийнятні документи, що засвідчують мету візиту.
Джерело: Politeka
Теги: Донбасс, документы, безвизовый режим, биометрический паспорт
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