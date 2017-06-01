Політолог розповів, чого найбільше боїться Гройсман

01.06.2017 13:50

Народні депутати наполягають на поданні річного звіту про роботу Кабінету міністрів Володимира Гройсмана в парламенту. Як передає replyua.net, свою точку зору з цього приводу висловив для InfoResist відомий український політолог Володимир Фесенко.



«Тут, швидше за все, проблеми в психології. Звіт не є підставою для відставки. Підстава для відставки тільки одна - вотум недовіри. Висунути це недовіра може або президент, або 150 депутатів. Голосів немає навіть на висунення проекту постанови про вотум недовіри», - розповів експерт. На його думку, Гройсману тут зовсім нема чого боятися і проблема не в тому.



«Прем'єр побоюється, швидше за все, повторення минулорічної історії з Яценюком. Якщо раптом буде звіт, а парламент не проголосують за затвердження звіту. Це не є підстава для відставки, але це іміджевий удар. Думаю, що Гройсман цього побоюється .. А прямої загрози для нього на даний момент немає», - запевнив Фесенко. Нагадаємо, що не так давно глава українського уряду Володимир Гройсман заявив, що неодмінно подасть у відставку, якщо в країні буде провалена пенсійна реформа.