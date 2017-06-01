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СКОЛЬКО ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПОТЕРЯЛ ВКОНТАКТЕ

01.06.2017 14:05
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СКОЛЬКО ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПОТЕРЯЛ ВКОНТАКТЕ

Аудитория украинского сегмента "Facebook" выросла с рекордной скоростью.


За последние две недели пользоваться американской социальной сетью стали более миллиона человек. По данным на 30 мая их количество составило 8,3 млн человек. Таким образом, за последние две недели количество пользователей социальной сети увеличилось на 1,5 млн человек. 

Согласно методологии америкнаской социальной сети, пользователей определяют как людей, которые хотя бы раз за последний месяц заходили на свою страницу. 

Отметим, что российская социальная сеть «Вконтакте» ранее обладала аудиторией в 20 миллионов пользователей.

 

Источник: http://zi.dn.ua 



Теги: Донбасс, запрет, социальная сеть, ВКонтакте
 
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