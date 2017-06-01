Украинцы с 1 июня смогут ездить в Турцию по ID-картам

01.06.2017 07:05

В первый день лета вступит в силу двустороннее соглашение о поездках по внутренним паспортам нового образца

С 1 июня вступает в силу соглашение о взаимных поездках граждан Украины и Турецкой Республики по внутренним паспортам (ID-картам). Об этом сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига в своем микроблоге в Twitter.

"Соглашение о взаимных поездках граждан Украины и Турции по ID-картам с 1.06.2017 вступает в силу. Завтра встречаем первых туристов из Украины и взаимно", – написал Сибига в среду, 31 мая.

Напомним, Украина и Турция в марте подписали соглашение о внесении изменений в Соглашение об условиях взаимных поездок граждан, которое позволит гражданам ездить по ID-картами без загранпаспортов.

Источник: http://www.segodnya.ua