Юрий Никитин подтвердил намерения Верки Сердючки отправиться в прощальный мировой тур

02.06.2017 21:47

В программе "Зірковий шлях", которая выходит в эфир по будням в 9:15 на канале "Украина", с ведущими Аленой Винницкой и Александром Скичко, продюсер Верки Сердючки Юрий Никитин подтвердил намерения артистки отправиться в прощальный мировой тур и рассказал о желании звезды перезагрузить образ. "Да, Верка Сердючка собирается в прощальный мировой тур. Сейчас мы активно обсуждаем этот проект, однако пока финальных дат нет", – рассказал Никитин.

Впрочем, стоит отметить, далеко не факт, что этот тур окажется прощальным, так как продюсер намекнул на перезагрузку образа Верки Сердючки. "Я знаю, что он (Андрей Данилко – ред.) давно хотел перезагрузить образ. Возможно, это как раз именно тот момент", – отметил Никитин в интервью журналистам программы "Зірковий шлях" на канале "Украина".

Как сообщалось ранее, Верка Сердючка рассказала о намерениях отправиться в прощальный мировой тур. "Я решила сделать мировой прощальный тур. Делать его мы будем с участием группы Mountain Breeze. В финале концерта этого прощального тура я сниму свою звезду и скажу: "Друзья, спасибо за это время, мы заканчиваем свою работу", – призналась Сердючка.

Смотрите программу "Зірковий шлях" с понедельника по пятницу в 9:15

Источник: http://www.segodnya.ua