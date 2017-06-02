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Кто стал новым тренером Динамо
В свою очередь главный тренер сборной Украины поделился мыслями относительно прощаниеСергея Реброва с Динамо
В пятницу, 2 июня, во время открытия нового футбольного поля на базе клуба на Нивках президент Динамо Игорь Суркис сделал заявление по поводу нового тренера первой команды.
— Через несколько часов подпишу с Хацкевичем контракт, — передает слова Игоря Суркиса сайт неофициальный сайт Динамо.
В свою очередь главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился мыслями относительно прощание Сергея Реброва с Динамо.
— Правильное или неправильное это решение? Я не обсуждаю такого. Для меня Сергей Станиславович оставил светлое пятно как тренер киевского Динамо. Мы долго играли вместе. Как тренер он достиг всего. После Валерия Лобановского достиг такого: выиграл два чемпионата, два Кубка Украины и вывел команду в Лигу чемпионов. Поэтому однозначно только стопроцентный позитив, — рассказал Шевченко.
Напомним, экс-динамовец стал самым высокооплачиваемым игроком в истории титулованного клуба Европы.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, спорт, футбол, тренер
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