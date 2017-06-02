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Насіров не зможе лікуватися в США – рішення суду
Під час засідання столичного Солом’янського районного суду було прийняте рішення про відмову Роману Насірову, якого відсторонили від керівництва ДФС, у заміні запобіжного заходу, аби той мав можливість виїхати до Сполучених Штатів Америки на лікування. Про це інформує replyua.net з посиланням на достовірне джерело.
За словами співрозмовників, у п’ятницю, 2 червня, Солом’янський районний суд міста Києва провів засідання у закритому режимі. Судді розглянули медичні документи Насіроіва і дійшли висновку, що йому потрібно відмовити у заміні запобіжного заходу, аби вилетіти до США для проходження курсу лікування.
Варто нагадати, що 2 березня Насіров отримав від детективів НАБУ повідомлення щодо підозру у скоєння злочину, який передбачений ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). За версією слідства, у 2015 та 2016 році, прагнучи задовольнити інтереси народного депутата Олександра Онищенка, у односторонньому порядку прийняв цілу низку безпідставних і неправомірних рішень щодо розстрочення податкового боргу та зобов'язань трьом ТОВ. Дані рішення Насіров прийняв, порушивши встановлену законом процедуру, а точніше – за відсутності необхідного пояснення і законних підстав, через що держава зазнала збитків в розмірі близько 2 млрд. грн.
Теги: США, Донбасс, суд, лечение, запрет
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