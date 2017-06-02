О Крыме нужно забыть: озвучен рецепт завершения войны с Россией

02.06.2017 20:00

Для завершения войны на Донбассе президент Украины Петр Порошенко и глава РФ Владимир Путин должны лично сесть за стол переговоров и обсудить условия мира, исключив вариант военного решения.

Об этом заявил глава редакционного совета "Обозревателя", президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский в программе "Дуэль" на телеканале NewsOne.

Он подчеркнул, что Нормандский формат переговоров ограничен жесткими рамками и способен решать только вопросы прекращения огня и обмена пленными.

"Пока Порошенко не сядет с Путиным и профессионально и честно не поговорят… Пока не выйдет и не скажет своему народу: "Друзья, вот есть такой вариант, другого нет"… Россия – это монстр, они в 33 раза больше нас. Если они поднимут авиацию – мы убежать не успеем", – заявил он.

По мнению Бродского, пока подобные переговоры не состоятся, Украине не стоит надеяться на реализацию "хорватского варианта".

"Мы не нападем через 6 лет и не заберем назад Донецк с Луганском. Крым, я думаю, вообще пора забывать... Давайте проведем референдум, давайте соберем политиков на круглый стол, давайте решим, что нам делать", – сказал он.

Бродский подчеркнул, что таким образом Украина выполнит Минские соглашения, чего так настойчиво требуют западные партнеры.

"С Россией никто не хочет воевать. Они монстры, у них ядерное оружие, авиация, и вообще - они не в себе", – заключил он.