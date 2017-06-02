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Сможет ли Украина выполнять Соглашение об ассоциации с ЕС
Украина должна создать совет и комитет по ассоциации с ЕС, которые бы реально работали. Об этом Главреду рассказал директор Института политического анализа и международных исследований Сергей Толстов.
«Уже вскоре начнется отсчет по тому, как Украиной выполняются обязательства, которые закреплены в Соглашении об ассоциации, а с учетом нынешней непростой ситуации в стране часть этих обязательств будет чрезвычайно сложно выполнять. Это касается и внедрения стандартов ЕС, и внедрения в украинское законодательство директивных положений и регламентов Евросоюза в экономической сфере, и создания условий для либерализации рынка. Поскольку во многих аспектах предусмотрена равнодоходность и приспособление к европейским нормативам (некоторые из которых нам вообще не нужны, например, кассовые аппараты на всех торговых точках)», - отмечает аналитик.
«Но выход, на мой взгляд, может быть только один — создание совета и комитета по ассоциации с ЕС, которые бы реально работали. Ведь иначе сложится неприятная ситуация, когда Европейский Союз начнет по регламенту требовать выполнения каких-то условий в соответствии с закрепленными сроками. Ситуация чрезвычайная, и реагирование должно соответствовать нынешним обстоятельствам», - добавляет политолог.
По мнению Сергея Толстова, сразу Украина не сможет выполнять Соглашение об ассоциации.
«Ей еще необходимо будет выполнять ряд мер, чтобы быть готовой к этому выполнению. К тому же, есть серьезные вопросы, связанные с внутренним экономическим состоянием государства — в Украине сложилась кризисная ситуация из-за того, что отпала треть экспорта, если не больше. В результате чего у нас просто нет ресурсов на выполнение некоторых условий соглашения. Да и вообще, некоторые моменты с указанными сроками в таких условиях становятся чрезвычайно сложными для выполнения. Потому что у Украины просто нет денег на адаптацию. Если мы внедряем стандарты, но при этом не происходит соответствующей модернизации производства, то что тогда делать — оно не легитимно или может работать на внутренние рынки?», - отмечает эксперт.
«Если отсчет пойдет не от даты временного применения соглашения, как это происходит сейчас, а от момента ратификации, то первые три года будут еще более-менее, а затем уже Украине нужно будет отчитываться по выполнению», - добавляет собеседник издания.
Позитив данной ситуации, по мнению Толстова, в том, что наконец снимается «искусственная и унизительная для нас проблема».
«ЕС, со своей стороны, также снимает проблему — он наконец может ратифицировать соглашение, которое он согласовывал и подписывал. Ведь именно ЕС инициировал Соглашение об ассоциации с Украиной, в котором непременно должна быть зона свободной торговли и весь экономический блок. В 2007 году Ющенко просил у них соглашение об ассоциации без экономического блока, но ему отказали, сказав, что Украина сначала должна вступить в ВТО, а потом уже ЕС начнет работать с Украиной над соглашением, и обязательно с экономическим блоком. С 2008 года начались эти переговоры, и длились они до 2012 года, когда соглашение парафировали. А после этого европейцы уже пять лет не могут его подписать и ратифицировать. Для ЕС это тоже неприятный момент, поскольку именно он инициировал соглашение с экономическим блоком. Ведь соглашение о чисто политических аспектах можно было подписать еще в 2007-2008 годах», - констатирует эксперт.
Теги: Украина, Донбасс, Европейский союз, ассоциация, соглашение
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