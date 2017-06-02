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США и «нормандский формат»: появилась важная информация

02.06.2017 22:30
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США и «нормандский формат»: появилась важная информация

Правительство США рассматривает возможность участия США в переговорах по урегулированию военного конфликта на Донбассе 

Как отмечает посол США в Украине Мари Йованович, в Белом доме пересматривают свою политику по отношению к Украине.

«Мы пересматриваем нашу политику в отношении Украины и, я думаю, движемся вперед в очень позитивном направлении. Очевидно, что ситуация на востоке является очень важной частью этого, и мы будем всячески поддерживать Украину», — ответила Йованович на вопрос о возможном участии США в переговорах «нормандской четверки».

Как писала Politeka, журналист-международник Александр Демченко считает, что канцлеру Германии Ангеле Меркель не по душе идея привлечения Соединенных Штатов в «нормандский формат» для урегулирования конфликта в Украине.

По его словам, Вашингтону участие в переговорах в «нормандском формате» нужно, чтобы оказывать давление на Кремль по ряду вопросов, не затрагивающих Украину.

Источник: https://politeka.net  с ссылкой на  www.ukrinform.ru




Теги: Украина, США, Донбасс, нормандский формат
 
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