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Украина получила серьезное предупреждение от Евросоюза

02.06.2017 11:00
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Украина получила серьезное предупреждение от Евросоюза

Йоханнес Хан, комиссар Евросоюза по вопросам европейской политики соседства и расширения, заявил о том, что изменения в законе об электронном декларировании имущества госслужащих, предусматривающие декларирование для представителей неправительственных организаций, помешают деятельности антикоррупционных органов, а также украинских общественных организаций.

Как передает replyua.net со ссылкой на РБК-Украина, еврокомиссар выразил свою обеспокоенность. «Позвольте мне выразить мое серьезное беспокойство относительно недавних событий, которые могут помешать серьезному прогрессу в этом деле. Я говорю об определенных законодательных изменениях в закон об электронном декларировании. Эти изменения могут помешать антикоррупционным органам и общественным организациям выполнять их важную роль», заявил еврокомиссар. 

Напомним, что ранее Йоханнес Хан также предупредил власти Украины о том, что они должны на протяжении всего одного года успешно внедрить в стране медицинскую, пенсионную и земельную реформы. По словам Хана, времени очень мало – до лета следующего года, когда начнется предвыборная кампания, а она не является благоприятным периодом для проведения различных реформ. 



Теги: Украина, Донбасс, предупреждение, Евросоюз
 
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