Украина получит от Евросоюза деньги на проведение коммунальной реформы

02.06.2017 15:42

Томас Фреллесен, заместитель главы представительства Евросоюза в Украине, заявил о том, что ЕС передаст Украине средства на проведение коммунальной реформы.



Как информирует replyua.net со ссылкой на УНИАН, речь идет об одном миллионе евро, который будет направлен на поддержку реформы в сфере энергоэффективности потребления и жилищно-коммунального хозяйства. Об этом заявил заместитель главы Представительства ЕС в Украине Томас Фреллесен в четверг, 1 июня, во время встречи председателя Верховной Рады Украины Андрея Парубия с послами государств-членов Большой семерки, аккредитованными в Украине. При этом Фреллесен одобрил принятие законов по электроэнергии и экологии, подчеркнув, что он выражает надежду на то, что будут рассмотрены законопроекты по вопросам эффективности энергопотребления и по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.



«Евросоюз готов поддерживать реформу в этой сфере одним миллионом евро», заявил Фреллесен. Напомним, что ранее Йоханнес Хан поторопил Украину с проведением пенсионной, медицинской и земельной реформ, отметив, что их нужно внедрить в течение одного года, до лета 2018.