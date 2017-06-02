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Украинцев предупредили об очередном ослаблении нацвалюты

02.06.2017 14:54
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Украинцев предупредили об очередном ослаблении нацвалюты

Укрепление гривны напрямую было связано с аграрным сезоном и посевной, а осенью ожидается очередное ослабление национальной валюты, об этом РИА Новости Украина сообщил экономист, специалист отдела продаж инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса.

По мнению специалиста, сезонное укрепление гривны скоро подойдет к концу, поскольку оно напрямую было связано с аграрным сезоном и посевной.

«Посевная закончилась. Аграрии перестали доставать свои наличные доллары и тратить их на посевную соответственно, покупая гривну. И в ближайшее время этот процесс устаканится. А осенью у нас, в принципе, ожидается очередное, также сезонное, ослабление гривны», - прогнозирует эксперт.

Что же касается ухудшающихся прогнозов Кабмина на ВВП и инфляцию, то Сергей Фурса отмечает следующее: «Во-первых, этот прогноз не пересматривали целый год. И они достаточно серьезно отстали от реальности. Основная причина для пересмотра прогнозов, которые все делали в первом квартале, это блокада, которая серьезно подкосила экономику».



Теги: Украина, Донбасс, гривня, Национальный банк, ВВП
 
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