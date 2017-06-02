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Українські медики отримуватимуть зарплатню до 23 тис. грн.. щомісяця

02.06.2017 20:48
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Українські медики отримуватимуть зарплатню до 23 тис. грн.. щомісяця

Сергій Березенко, який є заступником керівника фракції «БПП», анонсував, що після проведення медичної реформи, працівники системи охорони здоров’я будуть отримувати заробітну плану від 10 до 23 тисяч гривень, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.

Депутат зазначив, що це можливо завдяки тому, що реформування системи охорони здоров’я дозволяє змінити принцип фінансування ліжкомісць та обігріву стін на принцип оплати виключно медичних послуг за принципом «кошти йтимуть за пацієнтами». Березенко також додав, що таким чином лікарі матимуть можливість бути суб’єктами підприємницької діяльності, маючи найнижчу ставку податку. Це дозволяє організувати в державі ринок медичних послуг, що буде базуватись на конкуренції рівня якості послуг. 

Крім того, у МОЗ розрахували, що після запровадження реформи, з держбюджету на фінансування медицини на одну особу вже спочатку дії реформи виділятимуть близько 110 доларів. Протягом наступних п’яти років планується подвоїти цю суму до 220 доларів. При цьому, за словами Березенка, в Грузії на ці ж потреби нині виділяють 70 доларів з державної казни на одну людину. 



Теги: Донбасс, зарплата, медики
 
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