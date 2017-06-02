В УКРАИНЕ НАЧАТА ПРОЦЕДУРА ОФОРМЛЕНИЯ ВИЗОВОГО РЕЖИМА С РОССИЕЙ

02.06.2017 17:30

Как стало известно из официальных источников, юридические механизмы для введения визового режима с Россией подготовлены.



Об этом заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.



По его словам команда минюста готова помочь коллегам из МИД быстро подготовить решения для того, чтобы визовый режим был запущен. И как можно быстрее.



Как считает министр «вопрос этот актуален и даже уже перезрел».



Ранее заявлялось, что целесообразно ввести ограниченный въезд в Украину граждан Российской Федерации, при котором, право на безвизовый въезд в страну будут иметь только владельцы биометрических паспортов.



На такую инициативу украинских властей готовы симметрично ответить их российские коллеги.

Источник: http://zi.dn.ua