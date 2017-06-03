Никогда не поздно: 58-летняя украинка произвела фурор на конкурсе красоты в США

03.06.2017 20:10

58-летняя одесситка Светлана Гасс стала Ms. Transcontinental Classic в Атланте (США), представив нашу страну на конкурсе красоты в категории «40 +».

Об этом говорится в сообщении издания «КП в Украине«.

Чтобы побороться за победу, Светлане пришлось пошить два вечерних платья, подготовить слайд-шоу, речь с презентацией о себе и стране, а еще щегольнуть по подиуму в купальнике.

Отметим, что женщина в прошлом работала модельером, так что с нарядами справилась легко. А национальный костюм в зеленых тонах, расшитый традиционным красно-черным орнаментом, перекочевал с предыдущего конкурса.

Отметим, что это уже вторая награда одесситки на конкурсе красоты за этот год — в январе стройная брюнетка привезла корону «Grandma Globe 2017», который прошел в Болгарии.

Несмотря на то, что Светлана уже 10 лет как бабушка, в свои 58 лет она может похвастаться отличной фигурой и красивым ухоженным лицом. По словам самой женщины, это все благодаря правильному питанию и регулярным тренировкам.