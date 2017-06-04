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Беженец из "ДНР" в Красноярске убил жену и маленькую дочку, а потом покончил с собой
До отчаянья бывшего жителя Донбасса довело безденежье, долги и равнодушие окружающих. Никто из россиян не протянул руку помощи зато теперь шокирующее убийство обсуждают все федеральные СМИ.
В конце мая в поселке Нарва Манского района Краснодарского края была найдена мертвой семья переселенцев из оккупированного Донбасса. Женщину и маленькую девочку нашли в доме. Глава семьи расправился над близкими и покончил с собой. Его тело обнаружили во дворе, в петле, завязанной на перекладине турника, сообщает "Диалог.UA"
Три года назад молодая семья с маленькой девочкой перебралась на русский север из охваченного войной Донецка. Им обещал поддержку по программе переселения соотечественников, хорошие зарплаты, прекрасные условия для новой жизни в "богатой процветающей стране".
Обещанного, говорят, три года ждут. Семья дончан так и не дождалась. Соседи не могут поверить в случившееся, Таня и Саша казались идеальной парой. Жили душа в душу, ребенка обожали.
Тридцатилетний парень не пьющий и работящий, что само по себе редкость для русского севера, работал водителей на скорой помощи. Таня устроилась продавщицей в магазин. Квартиру арендовали. С деньгами было туго, взяли кредит. Работали на износ, но выбиться из долгов не получалось. Коллеги рассказывают, что за последний месяц работы Саше заплатили на скорой всего лишь 6 тысяч рублей – почти в два раза меньше, чем он рассчитывал получить. Говорят, высчитали какие-то штрафы. Якобы, водитель "добил" старую и разваленную машину местной скорой помощи, хотя обвинения, по словам коллег, были не справедливыми – транспорт неотложки давно дышал на ладан.
Сотрудница покойного рассказала местным журналистам: "Собрались – главврач, механик, юрист, экономист. И вызвали Сашу. Судилище устроили. Выскочил он оттуда минут через 40. Я к нему: «Ну что сказали?». А он молчит, только желваки ходят. Парень-то надеялся, что ему, наоборот, доплатят – он ведь работал за второго шофера. А оно вон как обернулось…" Это и стало для беженца последней каплей. Депрессия и отчаянье помутили рассудок главы семейства и толкнули на ужасный поступок.
Характерно, что в поселок три года назад вместе с семьей Александра приехало еще несколько донецкий беженцев, но те быстро поняли, что "русское гостеприимство" и "рука помощи братскому народу" не более, чем имперский миф и уехали домой. Только Саша и Таня до последнего дня надеялись устроить свою жизнь в чужой, холодной и равнодушной стране.
Теги: Россия, Донбасс, убийство, скорая помощь
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