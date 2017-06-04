"Урка с зоны и бандит". Генерал-разведчик рассказал, как Путин относился к Януковичу

04.06.2017 10:10

Беглый экс-президент Виктор Янукович никогда ни во что не вникал ни на посту губернатора, ни на должности премьера и президента. Он — ограниченный человек, прирожденный клептократ, абсолютное порождение донецкого криминалитета, его витрина.

Об этом рассказал бывший и.о. начальника Главного управления разведки СБУ, экс-сотрудник АП генерал-майор Петр Копка в интервю gordonua.com.

"Знаете, что меня поразило, когда в феврале 2013-го я пришел в администрацию Януковича? Тишина и пустота в коридорах. Никого не было, вообще. В Администрации президента Кучмы яблоку негде было упасть, в приемной и коридорах не протолкнуться, а тут — пустота", — рассказал он.

По его словам, центр принятия решений во времена Януковича переместился из Администрации президента в кинотеатр "Зоряний" — киевскую штаб-квартиру Партии регионов, а в основном — в Донецк, где заправляли совершенно другие люди.

"И связи Януковича с Москвой тоже были специфическими. Путин и Медведев брезгливо относились к Януковичу, для них он был уркой с зоны, бандитом. Еще во времена Кучмы Москва ставила на Медведчука в качестве президента, но поняла: украинцы за него никогда не проголосуют", — добавил Копка.

Источник: facenews.ua