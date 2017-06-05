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Боевики «ЛНР» устроили массовое ограбление местных жителей
05.06.2017 08:12
В Луганской области мародеры из так называемой «ЛНР» разграбили около 30 дач в садоводческом товариществе «Уголек» (Славяносербский район)
Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Денис Казанский.
По его словам, инцидент произошел еще в феврале, однако жертвы ограбления решили придать его огласке только сейчас, так как боевики обещали людям возместить ущерб и просили не рассказывать о случившемся. В итоге обманули.
«Владельцы дач записали на видео последствия визита «освободителей» в их дома, а также телефонные переговоры с командиром боевиков Владимиром Беседой, который обещал людям вернуть награбленное, и обманул. Говорят, с дач вывезли три «Урала» награбленного добра», — отмечает Казанский.
Источник: Politeka
Теги: Донбасс, ограбление, ЛНР, боевики
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