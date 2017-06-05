С грохотом полетели вниз: в Одессе оборвался лифт с женщинами и ребенком.

05.06.2017 21:10

В доме на поселке Котовского – крупнейшем жилом микрорайоне в Одессе – вечером, 4 июня, упал лифт.

По словам жителей дома, около 20:15 на восьмом этаже в лифт зашли три человека: Ольга Шамрай с четырехмесячной дочерью Викторией, а также бабушка девочки Елена Шамрай, пишет Думская.

"Сначала лифт спускался как обычно, но в районе второго этажа вдруг послышался резкий грохот, лифт упал в подвал, люди подпрыгнули, испугались. Позвонили в диспетчерскую, погас свет, минут через 15-20 приехала аварийка и вызволила людей", - рассказали соседи.

Уточняется, что обошлось без травм.

Жильцы дома, в котором произошел инцидент, пожаловались, что срок эксплуатации лифта давно истек. Пользоваться им разрешалось до 26 октября 2011 года.