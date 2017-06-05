Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Швейцария выделяет средства для очистки воды на Донбассе

05.06.2017 14:05
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт

Власти Швейцарии предоставят восточным регионам Украины средства для очистки воды на безвозмездной основе. Как информирует replyua.net со ссылкой на ubr, об этом рассказали в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. 

В сообщении говорится о том, что гуманитарную помощь Донбассу передадут из Швейцарской Конфедерации, и сумма достигает одного миллиона 300 тысяч долларов – именно на такую сумму были закуплены материалы и оборудование для очистки воды. В период со 2 по 8 июня в восточные регионы Украины будут отправлены более 1650 тонн химических реагентов, предназначенных для очистки воды.

Речь идет о сульфате алюминия, гипохлориде кальция и других реагентах, которые в настоящее время применяются для очистки воды на водоочистных станциях предприятия «Компания Вода Донбасса». Общую стоимость этой гуманитарной помощи от Швейцарии оценивают в 1,3 миллиона долларов. Напомним, что ранее эксперты неоднократно предупреждали о возможной гуманитарной катастрофе на Донбассе. 



Теги: Украина, Донбасс, Швейцария, вода, очищение
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх