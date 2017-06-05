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Швейцария выделяет средства для очистки воды на Донбассе
Власти Швейцарии предоставят восточным регионам Украины средства для очистки воды на безвозмездной основе. Как информирует replyua.net со ссылкой на ubr, об этом рассказали в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.
В сообщении говорится о том, что гуманитарную помощь Донбассу передадут из Швейцарской Конфедерации, и сумма достигает одного миллиона 300 тысяч долларов – именно на такую сумму были закуплены материалы и оборудование для очистки воды. В период со 2 по 8 июня в восточные регионы Украины будут отправлены более 1650 тонн химических реагентов, предназначенных для очистки воды.
Речь идет о сульфате алюминия, гипохлориде кальция и других реагентах, которые в настоящее время применяются для очистки воды на водоочистных станциях предприятия «Компания Вода Донбасса». Общую стоимость этой гуманитарной помощи от Швейцарии оценивают в 1,3 миллиона долларов. Напомним, что ранее эксперты неоднократно предупреждали о возможной гуманитарной катастрофе на Донбассе.
Теги: Украина, Донбасс, Швейцария, вода, очищение
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