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У Украины появился влиятельный союзник в борьбе с фейками

05.06.2017 20:45
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У Украины появился влиятельный союзник в борьбе с фейками

Украина получила влиятельного союзника в борьбе с фейковой пропагандой Кремля

Как сообщает пресс-служба ВРУ, председатель ВР Андрей Парубий встретился с председателем Палаты Депутатов республики Лаурой Болдрини, вместе они подписали Меморандум о взаимопонимании.

Одной из важных тем встречи стало обсуждение информационной безопасности стран мира. По мнению Болдрини, фейки есть на всем информационном пространстве. В связи с этим в итальянском парламенте создали два комитета — по вопросам интернета и против всех форм дискриминации и ненависти.

«Задача тех, кто создает фейковые новости, — завоевать умы людей, а уже потом приходят танки. Авторы фейковых новостей пользуются теми достижениями, которые создал ЕС, — свободой слова и свободой информации. Нужно останавливать те фейки, которые пропагандируют ненависть», — подчеркнул Парубий.

Парубий напомнил председателю Палаты Депутатов Италии, что более 10 тысяч человек получают зарплату за распространение фейков, в частности, через социальные сети. Он также подчеркнул, что Россия использует новейшие средства в вопросах информационных атак и других действий.

Болдрини со своей стороны отметила, что осведомлена о последних расследованиях относительно влияния России на избирательный процесс в США. «Это совершенно новая сфера, по которой мы должны найти решение, — сказала она. — Необходимо осуществить европейскую информационную политику и разделить ее со всеми мировыми партнерами. Новые платформы, которые имеют более 2.5 млрд. пользователей — это очень мощные средства, поэтому нужно сотрудничать с ними для решения вопросов прав и защиты чести и достоинства».

Источник: Politeka



Теги: Украина, Донбасс, ложь, фейк
 
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