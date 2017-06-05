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Украина-НАТО: в Раде планируют принять важный законопроект

05.06.2017 17:35
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Украина-НАТО: в Раде планируют принять важный законопроект

Украинским парламентариям предложили на законодательном уровне закрепить положение о том, что НАТО является приоритетом для Украины

Так, по словам спикера Верховной Рады Андрея Парубия, в стенах парламента зарегестрирован законопроект №6470, который предлагает внести изменения в закон «О засадах внутренней и внешней политики», а также в закон «Про основы национальной безопасности».

«В этом году Украина отмечает 20-летие Хартии про особое партнерство с НАТО. Принятие этого закона – важный знак для наших союзников», — отметил он.

Уточним, что главной целью законопроект №6470 является углубление сотрудничества с НАТО с перспективой на членство с Альянсом.

Напомним, Российская Федерация, пытаясь препятствовать вступлению Черногории в НАТО, использовала все возможные способы. Российский лидер даже предлагал деньги властям балканской страны.

Как ранее писала Politeka, вступление Черногории в Североатлантический альянс может изменить ситуацию на Балканах.



Теги: Украина, Донбасс, закон, НАТО, Верховная Рада
 
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