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Україна знову виготовляє ракети-носії для Росії
Український «Південмаш» знову поставить в Росію ракети-носії. Як повідомляє replyua.net, Україна продасть державі-агресору ракети-носії «Зеніт», які росіяни використовують в проектах «Морський старт» і «Наземний старт». Інформацію щодо відновлення поставок РН «Зеніт» в Росію повідомляє прес-служба підприємства. Контракт на поставку ракет було підписано 28 квітня поточного року. Всього «Південмаш» продасть компанії S7 Sea Launch Limited 12 РН «Зеніт».
Для «Південмашу» підписання контракту з росіянами стане фінансовим порятунком. З 2014 року завод перебував у глибокій кризі, яка став наслідком значного зниження обсягів виробництва. На даний момент на «Південмаші» вже виготовляє для росіян одну ракету «Зеніт-3SL» і одну ракету «Зеніт-3SLБ». Серед замовників у заводу, розташованого в Дніпрі, також компанії з Сполучених Штатів Америки, Південної Кореї, Індії та Італії.
Раніше Україна заборонила співпрацю з Росією в оборонній сфері, проте контракт на поставку ракет російської компанії під заборону не потрапляє. Підкреслюється, що ракети будуть використані винятково в мирних цілях.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, ракеты
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