Лакмусовые санкции: почему плачут по российским сетям?

06.06.2017 11:40

Обнародованный 16 мая президентский указ, который ввел в действие решение СНБО от 27 апреля 2017 о санкциях против юридических и физических лиц, причастных к агрессии против Украины, вызвал большой общественный резонанс. Еще бы — в том числе ним ограничивается функционирования в Украине популярных соцсетей "Вконтакте" и "Одноклассники", а также мощных интернет-игроков Yandex и Mail.Ru. Все они входили в течение длительного времени в десятку самых популярных сайтов в Украине, пишет политолог Евгений Магда в своей статье для ONLINE.UA.

Отсюда — повышенное внимание, заявления отдельных оппозиционных политиков о наступлении Порошенко на свободу слова и неподконтрольные официальному Киеву средства коммуникации (президент посоветовал гражданам Украины уйти из российских соцсетей, к которым имеют практически неограниченный доступ российские спецслужбы), возмущение интернет-деятелей и утверждение о том, что блокирование будет неэффективным, а обойти его с помощью различных программ-анонимайзеров будет довольно просто. Последнее утверждение истинно, однако смысл санкций заключается в другом. Во время противостояния с Россией мы часто требуем от стран Запада введения различных ограничений против страны-агрессора, при этом часто забывая, что санкции предусматривают двусторонние неудобства, и ЕС и США потеряли миллиарды долларов от уменьшения экономических контактов с Россией. Если попытаться подсчитать, сколько украинских военных даже в зоне АТО использовали российские соцсети и у скольких органов государственной власти почтовые ящики расположены на mail.ru, масштаб проблемы становится более понятным. Как и то, что речь идет не о цензуре, а о вопросах национальной безопасности, на что, кстати, обратили внимание и в НАТО. Совет Европы и Human Rights Watch довольно предсказуемо возмутились и призвали украинскую власть включить задний ход.

Кстати, за потоками слез по поводу любимых соцсетей остался малозаметным один факт: украинская власть оказалась способной подготовить это решение без лишних утечек информации, достигнув эффекта неожиданности. Обратная реакция общества свидетельствует и о том, что отказ от элементов "русского мира" в украинском обществе будет болезненным и длительным. Однако ограничения во время войны (даже гибридной) — это, извините, логично. Ажиотаж вокруг ограничения функционирования российских соцсетей косвенно свидетельствует о доминировании российских интернет-компаний на украинском рынке. Имея гораздо больше ресурсов и не встречая сопротивления со стороны представителей тогдашней украинской власти, владельцы "ВКонтакте" умело подсадили миллионы украинских пользователей на бесплатную музыку, простое хранение фотографий и видео, отсутствие банов за некорректные высказывания и тому подобное. Еще один фактор — возможность развивать свой маленький бизнес через социальную сеть, что не мешало основной деятельности. «Одноклассники» среди прочего умело использовали функцию стимулирования ностальгии по счастливому прошлому, каким для многих из нас является детство. В результате многие украинцы, которые громко требовали от властей введения военного положения, оказались не готовыми к ограничению использования российских соцсетей. Им как будто сейчас напомнили, что Россия осуществляет против Украины гибридную агрессию, цель которой — установление контроля над мозгами, а не территориями. И наличие украинского интерфейса в популярных социальных сетях далеко не означает их проукраинский характер. Для меня выглядит показательным, когда об алгоритме обхода блокировки в российских социальных сетях рассказывает телеканал "Россия 24". "Вконтакте" и "Одноклассники" также сообщили об этом своим пользователям, ведь для них потеря украинского сегмента — это не только имиджевый, но и финансовый ущерб. Быстро компенсировать их будет непросто, однако для миллионов граждан Украины будет полезным как минимум ограничить их использование.

Естественно, что после ограничения социальных сетей с новой силой встал вопрос об ограничении функционирования телеканала "Интер", который давно балансирует на рубеже фола. Однако в этом вопросе власть не спешит демонстрировать наступательный пыл, держа в памяти перспективы проведения избирательной кампании самое позднее через два года.

В контексте борьбы за влияние на население то и дело нарушается и вопрос запрета деятельности Русской православной церкви в Украине. Ее лидер Кирилл (Гундяев) выразил обеспокоенность законопроектами, которые могут несколько ограничить влияние РПЦ и ее филиала УПЦ МП в Украине. Однако, в отличие от ограничения функционирования соцсетей, вопрос свободы совести требует качественно иных подходов, поскольку он является чрезвычайно чувствительным для западного мира. Кстати, дискуссия о создании поместной церкви в Украине так и не превратилась в драйвер преобразований в этом вопросе. Убежден, что граждане Украины, которые научились жить без российских телевизионных каналов и многих других факторов воздействия со стороны государства, ведущего против нас гибридную агрессию, смогут обойтись и без российских соцсетей. Некоторые продолжат пользоваться ими, но подавляющее большинство пойдет по пути наименьшего сопротивления, выискивая новые средства коммуникации, которых не хватает. В этом контексте и представителям властной элиты было бы нелишне продемонстрировать, в чем заключаются их неудобства от внедрения сайтов, конечно, кроме закрытия официальных страниц Президента Украины в российских соцсетях.