- Киевская школа стала площадкой для съемок фильма про американскую тюрьму17:05
- Так быстро? Безвиз для Украины могут отменить16:45
- Более 2/3 украинцев считает, что власть ведет страну в неправильном направлении16:25
- Украина попала в ТОП-10 самых агрессивных стран15:45
- Украинские богачи стали активно бронировать автомобили15:25
- Порошенко повысил размер алиментов на ребенка14:25
- В "Межигорье" поселился герой мемов – Ждун14:05
- Суд заочно дал 12 лет "министру" ДНР13:45
- Куда можно отправить отдохнуть и оздоровить детей этим летом бесплатно11:13
- В России сожгли 200 килограммов икры для Украины09:58
Лакмусовые санкции: почему плачут по российским сетям?
Обнародованный 16 мая президентский указ, который ввел в действие решение СНБО от 27 апреля 2017 о санкциях против юридических и физических лиц, причастных к агрессии против Украины, вызвал большой общественный резонанс. Еще бы — в том числе ним ограничивается функционирования в Украине популярных соцсетей "Вконтакте" и "Одноклассники", а также мощных интернет-игроков Yandex и Mail.Ru. Все они входили в течение длительного времени в десятку самых популярных сайтов в Украине, пишет политолог Евгений Магда в своей статье для ONLINE.UA.
Отсюда — повышенное внимание, заявления отдельных оппозиционных политиков о наступлении Порошенко на свободу слова и неподконтрольные официальному Киеву средства коммуникации (президент посоветовал гражданам Украины уйти из российских соцсетей, к которым имеют практически неограниченный доступ российские спецслужбы), возмущение интернет-деятелей и утверждение о том, что блокирование будет неэффективным, а обойти его с помощью различных программ-анонимайзеров будет довольно просто. Последнее утверждение истинно, однако смысл санкций заключается в другом. Во время противостояния с Россией мы часто требуем от стран Запада введения различных ограничений против страны-агрессора, при этом часто забывая, что санкции предусматривают двусторонние неудобства, и ЕС и США потеряли миллиарды долларов от уменьшения экономических контактов с Россией. Если попытаться подсчитать, сколько украинских военных даже в зоне АТО использовали российские соцсети и у скольких органов государственной власти почтовые ящики расположены на mail.ru, масштаб проблемы становится более понятным. Как и то, что речь идет не о цензуре, а о вопросах национальной безопасности, на что, кстати, обратили внимание и в НАТО. Совет Европы и Human Rights Watch довольно предсказуемо возмутились и призвали украинскую власть включить задний ход.
Кстати, за потоками слез по поводу любимых соцсетей остался малозаметным один факт: украинская власть оказалась способной подготовить это решение без лишних утечек информации, достигнув эффекта неожиданности. Обратная реакция общества свидетельствует и о том, что отказ от элементов "русского мира" в украинском обществе будет болезненным и длительным. Однако ограничения во время войны (даже гибридной) — это, извините, логично. Ажиотаж вокруг ограничения функционирования российских соцсетей косвенно свидетельствует о доминировании российских интернет-компаний на украинском рынке. Имея гораздо больше ресурсов и не встречая сопротивления со стороны представителей тогдашней украинской власти, владельцы "ВКонтакте" умело подсадили миллионы украинских пользователей на бесплатную музыку, простое хранение фотографий и видео, отсутствие банов за некорректные высказывания и тому подобное. Еще один фактор — возможность развивать свой маленький бизнес через социальную сеть, что не мешало основной деятельности. «Одноклассники» среди прочего умело использовали функцию стимулирования ностальгии по счастливому прошлому, каким для многих из нас является детство. В результате многие украинцы, которые громко требовали от властей введения военного положения, оказались не готовыми к ограничению использования российских соцсетей. Им как будто сейчас напомнили, что Россия осуществляет против Украины гибридную агрессию, цель которой — установление контроля над мозгами, а не территориями. И наличие украинского интерфейса в популярных социальных сетях далеко не означает их проукраинский характер. Для меня выглядит показательным, когда об алгоритме обхода блокировки в российских социальных сетях рассказывает телеканал "Россия 24". "Вконтакте" и "Одноклассники" также сообщили об этом своим пользователям, ведь для них потеря украинского сегмента — это не только имиджевый, но и финансовый ущерб. Быстро компенсировать их будет непросто, однако для миллионов граждан Украины будет полезным как минимум ограничить их использование.
Естественно, что после ограничения социальных сетей с новой силой встал вопрос об ограничении функционирования телеканала "Интер", который давно балансирует на рубеже фола. Однако в этом вопросе власть не спешит демонстрировать наступательный пыл, держа в памяти перспективы проведения избирательной кампании самое позднее через два года.
В контексте борьбы за влияние на население то и дело нарушается и вопрос запрета деятельности Русской православной церкви в Украине. Ее лидер Кирилл (Гундяев) выразил обеспокоенность законопроектами, которые могут несколько ограничить влияние РПЦ и ее филиала УПЦ МП в Украине. Однако, в отличие от ограничения функционирования соцсетей, вопрос свободы совести требует качественно иных подходов, поскольку он является чрезвычайно чувствительным для западного мира. Кстати, дискуссия о создании поместной церкви в Украине так и не превратилась в драйвер преобразований в этом вопросе. Убежден, что граждане Украины, которые научились жить без российских телевизионных каналов и многих других факторов воздействия со стороны государства, ведущего против нас гибридную агрессию, смогут обойтись и без российских соцсетей. Некоторые продолжат пользоваться ими, но подавляющее большинство пойдет по пути наименьшего сопротивления, выискивая новые средства коммуникации, которых не хватает. В этом контексте и представителям властной элиты было бы нелишне продемонстрировать, в чем заключаются их неудобства от внедрения сайтов, конечно, кроме закрытия официальных страниц Президента Украины в российских соцсетях.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, сайт, блокирование, санкции
- Запрет российских соцсетей вызовет еще больший интерес к ним — Горбаль. ВИДЕО
- Закрытие социальных сетей больше похоже на авторитаризм, чем на патриотизм
- Осуществление провайдерами блокировки попавших под санкции сайтов на данный момент невозможно
- "Мы будем дружить, как и раньше", - россияне создали "сайт дружбы" с украинцами
- Что означает переворот в ДНР для Украины: 5 пунктов
- Украинские хакеры взломали сайт российского "Первого канала"и обещают новые кибератаки
- На Донбассе оккупанты ради «красивой картинки» взрывают целые здания15:05
- Захарченко заявил о полной русификации школ в «ДНР» 14:45
- Суд заочно дал 12 лет "министру" ДНР13:45
- В мариупольских трамваях наносят шпаклевку на... ржавчину13:05
- Спецназ сил АТО уничтожил опорный пункт "ДНР" на Светлодарской дуге12:45
- На Донбассе ликвидирован боевик "202-й"12:07
- Мариупольцы «тонут» в мусоре11:28
- Куда можно отправить отдохнуть и оздоровить детей этим летом бесплатно11:13
- На КПВВ «Гнутово» был задержан краденый «Мерседес»10:57
- Ситуация на КПВВ сегодня, 7 июня10:36
- Киевская школа стала площадкой для съемок фильма про американскую тюрьму17:05
- Так быстро? Безвиз для Украины могут отменить16:45
- Более 2/3 украинцев считает, что власть ведет страну в неправильном направлении16:25
- За Одноклассников и ВКонтакте будут наказывать. Сильно16:05
- Найдена самая горячая планета во Вселенной15:55
- Украина попала в ТОП-10 самых агрессивных стран15:45
- Украинские богачи стали активно бронировать автомобили15:25
- На Донбассе оккупанты ради «красивой картинки» взрывают целые здания15:05
- Захарченко заявил о полной русификации школ в «ДНР» 14:45
- Порошенко повысил размер алиментов на ребенка14:25
- За Одноклассников и ВКонтакте будут наказывать. Сильно16:05
- Стрелков об итогах трех лет войны на Донбассе: “Вспомните Путина 14-го года – горный орел! Сейчас он обгаженный полудохлый голубь в подворотне при помойке”12:26
- Взрывы и стрельба в городах Украины стали будничным явлением. Как выжить?08:52
- Путин и Порошенко начнут очередной этап войны - Савченко08:37
- "Знаешь, что, Вова? У меня есть для тебя плохие новости. Для тебя лично", - российский финансист Слава Рабинович прямо обратился к Путину, рассказав о том, как закончится жизнь "международного террориста"07:50
- Украинцы столкнулись со страшной инфекцией. Спасительной сыворотки в стране нет18:04
- Чтобы не было беды. Как правильно рассказать ребенку о минах17:50
- В Украине появилась вторая «полиция»: у нее есть право бить и задерживать11:00
- Каждый третий в Украине умрет в муках от рака, выпрашивая обезболивающие, - Комаровский08:32
- Прогноз на лето: получим безвиз, будем больше платить за коммналку, пенсионная реформа и продажа земли08:30
- 4 части тела, которые никогда не следует трогать руками!
- Беженец из "ДНР" в Красноярске убил жену и маленькую дочку, а потом покончил с собой
- "Урка с зоны и бандит". Генерал-разведчик рассказал, как Путин относился к Януковичу
- Украинцев начали лишать субсидий: как не остаться без льгот
- Штормовое предупреждение: украинцев предупредили об опасности
- «Донецкий кулак» начинает действовать
- Он установил фотоловушки возле Чернобыля. Камера зафиксировала невероятное!
- Каким диагнозам гинеколога нельзя верить: 10 коммерческих обманов
- Морской отдых в «ДНР»: Бюджетно – в «курятниках», а все остальное – дорого и долго
- Словно в СССР: американские журналисты развенчали пропаганду «Л/ДНР»