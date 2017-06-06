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Ненависть росіян до України досягла максимуму
Російський «Левада-центрі» повідомляє, що число росіян, які називають Україну ворогом, досягло максимуму за весь час досліджень. Так вважають 50% опитаних цього року проти 37% у 2015 році, 48% – у 2016-у.
Згідно з даними останнього опитування «Левада-центру», які публікують 5 червня російські ЗМІ, лідером списку «вороже налаштованих країн» залишаються США. Ворогом їх вважають близько 70 відсотків росіян, проте цей показник знизився за останні роки.
Число респондентів, які вважають ворожими Німеччину, Латвію і Литву, виявилося однаковим – 24 відсотки. При цьому близько половини опитаних громадян Росії впевнені, що Москва перебуває в міжнародній ізоляції, приблизно стільки ж вважають зворотне.
Туреччина, яка в 2016 році була в списку «ворогів» на третьому місці, опустилася на 11-е місце.
Головним друзями росіяни назвали Білорусь, Китай, Казахстан, Сирію й Індію.
Росія неодноразово заперечувала участь своїх військових у конфлікті на Донбасі, який триває від квітня 2014 року. Про те, що Росія направляє на схід України зброю і військових, заявляють Київ і Захід. Москва ж визнає лише присутність російських «добровольців» на Донбасі.
За останніми даними ООН, від початку збройного конфлікту на сході України загинули близько 10 тисяч людей.
Источник Радiо Свобода
Теги: Украина, Донбасс, россияне, ненависть
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