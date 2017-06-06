Он установил фотоловушки возле Чернобыля. Камера зафиксировала невероятное!

06.06.2017 14:01

Герой нашего сегодняшнего рассказа — Сергей Гащак, заместитель директора Международной радиоэкологической лаборатории, начальник отдела радиоэкологических исследований.

Он на протяжении многих лет снимает дикую природу возле Чернобыля. Благодаря его работе мир узнал о том, насколько разнообразен животный мир в 30-километровой зоне. Здесь вновь появились редкие краснокнижные виды, которые исчезли в этих краях много лет назад!

В 30-километровой зоне появились даже медведи, которых в здешних краях не было более 100 лет!

Простое увлечение фотографией быстро переросло в научную работу. Несколько раз в год в зону отправляются экспедиции биологов, которые тщательно регистрируют здешних животных.

Сейчас Сергей Гащак с коллегами добивается того, чтобы Чернобыльской зоне присвоили заповедный статус!

Просто не верится, что с тех пор, как из этих краев ушел человек, прошел только 31 год. Удивительно, как быстро природа сумела восстановить жизнь в зоне техногенной катастрофы! Получается, что радиация не так страшна для зверей, как человек...

Источник Офигенно.