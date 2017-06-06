Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

ПОЛЬША ЗНАЕТ, КАК ПРЕКРАТИТЬ ВОЙНУ В УКРАИНЕ

06.06.2017 17:11
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
ПОЛЬША ЗНАЕТ, КАК ПРЕКРАТИТЬ ВОЙНУ В УКРАИНЕ

Представители Польши планируют активно продвигать вопрос решения конфликта в Украине во время заседания Совбеза ООН.

На 2018-2019 год Польша получила статус непостоянного члена Совета безопасности. Ее представители говорят, что основным приоритетом для них является решение конфликта на Юго-Востоке Украины. Правда, и другие «горячие точки» они также не планируют оставлять без внимания.

Польские дипломаты говорят о том, что это длительные процессы и, естественно, работа над ними займет много времени. Регулирование сирийского, ближневосточного и многих других конфликтов Польша начнет курировать с начала своей каденции. Но на первом месте остается сложная ситуация в соседнем государстве.

Польские дипломаты заявили, что конфликт будет обязательно внесен в повестку для организации. К тому же, Польша хочет участвовать в реформировании ООН, чтобы снова сделать организацию самой влиятельной в мире.



Теги: Донбасс, Польша, война, ООН, Совет безопасности, реформы
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх