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ПОЛЬША ЗНАЕТ, КАК ПРЕКРАТИТЬ ВОЙНУ В УКРАИНЕ
Представители Польши планируют активно продвигать вопрос решения конфликта в Украине во время заседания Совбеза ООН.
На 2018-2019 год Польша получила статус непостоянного члена Совета безопасности. Ее представители говорят, что основным приоритетом для них является решение конфликта на Юго-Востоке Украины. Правда, и другие «горячие точки» они также не планируют оставлять без внимания.
Польские дипломаты говорят о том, что это длительные процессы и, естественно, работа над ними займет много времени. Регулирование сирийского, ближневосточного и многих других конфликтов Польша начнет курировать с начала своей каденции. Но на первом месте остается сложная ситуация в соседнем государстве.
Польские дипломаты заявили, что конфликт будет обязательно внесен в повестку для организации. К тому же, Польша хочет участвовать в реформировании ООН, чтобы снова сделать организацию самой влиятельной в мире.
Теги: Донбасс, Польша, война, ООН, Совет безопасности, реформы
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