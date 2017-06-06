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Порошенко не светит второй срок: названы причины
Украинский политолог Кость Бондаренко считает, что президент теряет возможность повторно стать президентом из-за отсутствия реальных реформ и понимания настоящих проблем граждан. Такое мнение политолог выразил Апострофу.
"Если человек хочет проводить реформы, то он проводит три-четыре фундаментальных реформы, а не говорит о 63 реформах одновременно. Только сохранение у власти, сохранение ее формальных признаков являются стратегической целью Порошенко. Этой цели он достиг - три года продержался у власти", - считает Бондаренко.
При этом политолог отмечает, что Порошенко настроил против себя практически все слои общества, начиная от бывших соратников и заканчивая простыми гражданами, но при этом у него нет видимых признаков потери власти в ближайшее время. "Более того, если он объявит сегодня досрочные выборы - он на них выиграет, поскольку его антирейтинги ниже, чем антирейтинги его оппонентов. Таков парадокс. Он сделал все, чтобы в стране под лозунгом деолигархизации остался один олигарх - он сам", - говорит Бондаренко.
По его мнению, если президент захочет остаться на своем посту на следующий срок, то он объявит досрочные выборы осенью этого года. "Только этот год является для Порошенко тем годом, когда существует окно возможностей, чтобы избираться на второй срок. Динамика падения его рейтингов такова, что в следующем году можно будет говорить о том, что он не только не сможет выдвинуть свою кандидатуру на пост президента, но и не сможет высунуть нос в окошко", - считает политолог.
Такое положение дел Бондаренко объясняет отсутствием у Порошенко понимания проблем, которые действительно волнуют людей. В пример он приводит ситуацию с безвизовым режимом, который представляется президентом как самое важное, хотя в то же время с повестки снят вопрос о евроинтеграции.
Теги: Украина, Донбасс, выборы президента, Порошенко
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