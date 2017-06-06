Прогноз на лето: получим безвиз, будем больше платить за коммналку, пенсионная реформа и продажа земли

06.06.2017 08:30

В страны ЕС без виз

Уже с 11 июня украинцы смогут без виз путешествовать в страны ЕС.

- С 11 июня граждане Украины смогут въезжать в 34 страны. Это 26 стран - членов ЕС, кроме Великобритании и Ирландии. Еще четыре страны - ассоциированные члены Шенгенского соглашения: Исландия, Лихтенштейн, Швейцария и Норвегия. А также четыре карликовых государства, на которые распространяется визовое законодательство ЕС: Андорра, Монако, Сан-Марино и Ватикан, - сказала на прямой линии "КП" в Украине" спикер МИД Марьяна Беца.

Она подчеркнула, что для того, чтобы поехать в ЕС без виз, нужно иметь биометрический паспорт, документ, подтверждающий цель поездки, обратный билет и достаточное количество денег.

- В среднем на сутки пребывания в европейских странах нужно иметь 50 евро, - уточнила Беца. - Визовый кодекс ЕС не предусматривает исчерпывающий перечень механизмов проверки финансовой состоятельности. Вас на границе могут просто спросить, действительно ли вы имеет достаточно средств? А могут попросить показать наличные или же, теоретически, пограничник может подвести вас к банкомату и попросить показать лимит средств на банковской карте. Необязательное условие - иметь выписку из банка.

Если же биометрического паспорта нет, то можно воспользоваться старым, но с действующей шенгенской визой. Срок безвизовых путешествий по странам ЕС - 90 дней в течение полугода.

Пенсионная реформа уже с середины июля

Ближайшие полтора месяца ожидаются горячие дискуссии относительно утверждения в парламенте пенсионной реформы. Правительство еще в середине мая презентовало концепцию выхода на пенсию по-новому. Основная суть нововведений заключается в том, что с 2018 года, для того чтобы выйти на заслуженный отдых в 60 лет, нужно будет иметь 25 лет трудового стажа (сейчас минимальный порог стажа равен 15 годам. - Авт.). Начиная с 1 января 2019 года людям, у которых страховой стаж составляет 15 лет, пенсия по возрасту будет назначаться в 65 лет. Те же граждане, у которых отсутствует страховой стаж продолжительностью 15 лет, будут иметь право на назначение государственной социальной помощи по достижении 65 лет исходя из совокупного дохода семьи.

- Я надеюсь на то, что изменения будут приняты до конца этой сессии (до 14 июля. - Авт.). Пришло время принимать решения, которые будут приносить позитив в жизни украинских граждан, - заявил премьер-министр Владимир Гройсман, отметив, что в случае принятия реформы уровень жизни пенсионеров значительно улучшится уже через 5 лет.

Многие народные депутаты уже заявили, что не будут голосовать за пенсионную реформу, так как в ней скрыто повышение пенсионного возраста.

- Сейчас 12 миллионов пенсионеров. А когда будет принята эта реформа, их количество уменьшится до пяти миллионов. Многие не доживут. Вы повышаете пенсионный возраст, повышая на 10 лет трудовой стаж, - озвучил одно из главных замечаний к реформе народный депутат Олег Ляшко.

Первые шаги к продаже земли

В правительстве намерены определиться до конца июня и с земельной реформой. На финишную прямую выходит подготовка законопроекта о продаже земли. Предполагается, что продажу земли разрешат только физическим лицам-украинцам в объеме не более 200 га на одно лицо.

- Я рассчитываю, что мы в июне финализируем все и подадим в парламент. Но, учитывая необходимость согласований и консультаций с агробизнесом, собственниками земли и профильными ассоциациями, процесс может затянуться, и есть риск, что мы не успеем до парламентских каникул это сделать, - сообщил замминистра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк.

В кулуарах же Верховной Рады поговаривают, что правительство сделает все возможное и невозможное, чтобы педалировать процесс принятия земельной реформы. Во многом из-за того, что это требование МВФ для выделения очередных траншей кредитования.

Коммуналка снова вырастет

Очередное повышение коммунальных платежей для некоторых областей Украины произошло с 12 мая. И это значит, что в новых платежках, которые мы получим в июне, уже будут повышенные тарифы.

Причиной повышения стоимости услуг ЖКХ традиционно называют увеличение затрат на оплату труда работников водоканалов, а также увеличение затрат на налоги и прочие обязательные выплаты.

Тарифы на холодную воду изменились по-разному, в зависимости от области. Наибольшее подорожание в процентном соотношении во Львовской области - на 27,9%. В Киеве услуга подорожала на 14,7% (2,02 грн.) - до 15,79 грн. за кубометр. В столичном регионе, как и в Ровенской области, тарифы повысились больше всего в численном соотношении.

В двух районах столицы подорожали тепло и горячая вода. Дело в том, что Дарницкая ТЭЦ работает на угле и тариф для нее был меньше, чем для других ТЭЦ, работающих на газу. Теперь их более-менее уравняли. Поэтому с 1 июня тарифы для жителей Днепровского и Дарницкого районов Киева вырастут в среднем на 9 процентов.

Также в мае подорожал газ для населения. Но повышение тут чисто символическое - 1,2%. За кубометр топлива придется платить не по 6,88, а по 6,96 грн. И цена газа не зависит от региона. Тарифы для населения - едины по всей стране.

В июле отменят печати

Этим летом вступит в силу закон, который отменяет печати. Документ об отмене требования обязательного использования печатей на документах вступит в силу 19 июля. В частности, он предусматривает следующие нововведения:

- Возможность присутствия печати в качестве обязательного реквизита документа, который подается от имени субъекта хозяйствования органа государственной власти.

- Запрет государственным органам требовать наличие печати на документах.

- Отсутствие любых юридических последствий в случае наличия или отсутствия печати на документе.

- Административную ответственность за вымогательство проставления печати на документе. Такое действие предусматривает штраф от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (850-1700 грн.). При этом закон также устанавливает, что изготовление, продажа или приобретение печатей осуществляется без получения документов разрешительного характера.

Так что, если после 19 июля вам выдадут документ без печати, не удивляйтесь.

Транспорт начнет дорожать

Речь идет о коммунальном транспорте в крупных городах. Как всегда пример подает столица, а вслед за этим тарифы на проезд растут и в других крупных городах.

Повышение цен на проезд в Киеве запланировано на 15 июля. Поездка в киевском метро будет стоить 5 грн. вместо нынешних 4, а в наземном транспорте - 4 грн. вместо 3. То есть проезд подорожает на 25-33%. Похожие по уровню цен повышения стоит ожидать и в других регионах Украины. Ведь их причина одна и та же - повышение минимальной зарплаты и тарифов на электроэнергию для юрлиц.

Бесплатных лекарств станет больше

Правительство планирует до 1 июля расширить список бесплатных препаратов от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета II типа и бронхиальной астмы.

Программа "Доступные лекарства" со второй попытки стартовала в Украине 1 апреля. А к 1 июля чиновники Минздрава должны подготовить предложения по расширению перечня лекарств от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета II типа, бронхиальной астмы и заболеваний, которые могут быть включены в программу.

"До 1 июля мы должны расширить ассортимент препаратов по этим трем нозологиям. Это первый шаг", - во время заседания Национального трехстороннего социально-экономического совета заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

Павел Розенко пообещал, что правительство обеспечит 100% возврат стоимости лекарственных средств аптекам, которые присоединились к программе "Доступные лекарства", тем более что обещанные 500 млн грн. уже переданы в разные области Украины и выплаты стартовали.

Как нам рассказали в МОЗ, работа над расширенным списком начата.

- Сейчас в перечень входят 157 препаратов. Мы планируем добавить те препараты от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и бронхиальной астмы, которые не вошли в список из-за высокой себестоимости. Но учитывая, что на программу "Доступные лекарства" планируют выделить дополнительные 250 миллионов гривен, это станет возможным, - рассказали в Минздраве.

Говорить о названиях препаратов, по словам медиков, еще рано, поскольку список в процессе разработки.