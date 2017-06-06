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СБУ открыла уголовное производство по факту поддержки Одесским горсоветом Московского патриархата
Служба безопасности Украины инициировала уголовное производство в отношении Одесского городского совета в связи с финансированием им УПЦ Московского патриархата. Об этом сообщил народный депутат Украины Виталий Куприй.
В частности, депутат указывает: «Только что получил от председателя СБУ Василия Грицака письмо, в котором он сообщил об открытии уголовного производства по моему заявлению по ст. 110−2 УК «Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины».
Напомним, депутат Одесского горсовета Анна Позднякова еще в прошлом году выявила факт скрытого финансирования московской церкви на сумму 2,2 млн грн в год, которое якобы идет на содержание памятника архитектуры — Спасо-Преображенского собора УПЦ МП. Депутат заявила, что такое отношение к церкви Московского патриархата вносит раздор в конфессиональную среду, и вообще не ясно, на каких основаниях горсовет может финансировать учреждение, которое не является коммунальным.
Однако проблема более глубокая, ведь часть православной церкви Московского патриархата стала важным элементом так называемой «гибридной войны» России против Украины. Существует целая сеть священников, активно помогающих российским боевикам на Востоке, а Россия готовила диверсии на Востоке Украины под прикрытием церкви и патриарха Московского Кирилла.
По данным журналистов, к сепаратизму причастен и митрополит Одесский Агафангел. Началом трагедии в Одессе, по данным газеты «Сегодня», были снайперские винтовки и автоматы, которые раздал прихожанам священник одной из церквей города сразу после проповеди о святой Руси".
В Одесском горсовете пока никак не комментируют такую реакцию СБУ.
Источник fakty.ua
Теги: Донбасс, Одесса, горсовет, СБУ, Московский Патриархат, уголовное дело
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