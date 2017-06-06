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Сезонная работа в Украине: преимущества и недостатки
Среди недостатков сезонной работы украинцы указывают ненормированный рабочий график и небольшой уровень заработка. Рынок труда, как и любой другой рынок, действует по определенным правилам и имеет свои сезонные колебания. Какие преимущества и недостатки есть у такой работы и как к сезонной работе относятся украинцы, узнавали специалисты Международного кадрового портала hh.ua.
Так, в начале весны и в преддверии летнего сезона более активными становятся игроки рынка труда в сфере гостеприимства (отели, рестораны, туристические базы) и аграрного сектора. У работодателей появляется необходимость закрытия сезонных вакансий для выполнения ряда временных задач, а у соискателей, соответственно, есть возможность поработать на сезонных работах.
В украинском обществе бытует мнение, что работа должна быть постоянной и с фиксированным графиком. Вместе с тем, уже есть тенденции организации рабочего процесса в формате фриланса, по контракту и т.д. Практикуют украинцы и сезонные работы, но отношение к этому у них неоднозначное. Одни считают, что сезонный вид занятости – это хорошая возможность получить опыт, больше заработать. Другие убеждены, что такой тип деятельности связан с ненормированным рабочим графиком и большой вероятностью попасть на непорядочного работодателя.
Однако, 15% респондентов убеждены, что работая на сезонной работе, можно с пользой провести свободное время. Каждый третий участник опроса считает сезонное трудоустройство хорошей возможностью заработать больше денег. В то же время, 39% украинцев относятся к сезонным работам, как к хорошему шансу для тех, кто не может на данный момент найти постоянного места трудоустройства.
Если говорить о преимуществах сезонного типа занятости, то значительное количество опрошенных (24%) хотели бы получить временную работу, чтобы общаться с новыми людьми и нарабатывать полезные контакты. Пятая часть респондентов утверждена, что таким образом можно получать новые знания и опыт, а также расширять свое мировоззрение. Каждый шестой считает, что на сезонной работе можно интересно и полезно провести свое свободное время, например, если ты специалист без опыта или студент.
Среди недостатков сезонной работы респонденты указывают ненормированный рабочий график и небольшой уровень заработка. 49% опрошенных считают, что сезонный вид трудоустройства не подходит для "белых воротничков", поскольку, как правило, предусматривает неквалифицированную работу.
Каждый третий украинец опасается, что большинство работодателей в сфере временной занятости являются непорядочными и могут позволить себе нечестное отношение к подчиненным. Более трети (39%) не хотели бы быть занятыми на сезонной работе из-за необходимости все свое время посвящать ей, и ненормированного графика.
Каждый пятый респондент не считает сезонную работу удачным выбором, потому что она не приносит большой прибыли. 12% "белых воротничков" вовсе не рассматривают возможность своего привлечения к сезонной работе, потому что не хотят заниматься неквалифицированным трудом.
Вместе с тем, 5% соискателей вообще не могут найти такую временную работу, которая могла бы удовлетворить их потребности.
Теги: Донбасс, зарплата, рынок труда, график, сезонные работы
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