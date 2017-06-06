Теплоход "Генерал Ватутин" был продан две недели назад

06.06.2017 16:30

Круизная компания "Червона рута" (Киев) продала круизное судно типа река-море "Генерал Ватутин" около двух недель назад Сейшельской компании, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" представитель компании.

По его словам, в последний круизный рейс эту судно ходило в 2013 году, тогда как нынешний его рейс, начавшийся 25 мая из Киева, в Измаил был связан с переоформлением прав и сменой флага.

Ранее одесское издание "Думская" сообщило, что "Генерал Ватутин" якобы 1 июня вышел из Киева якобы в так называемый "горящий круиз" и, не заходя в порт Одесса, направился из Херсона в Измаил, после чего совершил переход в Вилково и затем взял курс на Крым для дальнейшего следования в российский порт Ростов. Эта информация вызвала резонанс, в том числе и связи с недавним переименованием проспекта Ватутина в Киеве в проспект Шухевича.

В Минифраструктуры пока затрудняются прокомментировать информацию о следовании "Генерала Ватутина" в Ростов.

"Министерство получило такую информацию, детально проанализирует ее и позже даст какую либо информацию", – сказал министр Владимир Омелян журналистам в Киеве во вторник.

Согласно информации на ресурсе MarineTraffic, "Генерал Ватутин" под флагом Белиза 3 июня вышел из Измаила и следует в Ростов, а в настоящее время входит из Черного моря в Керченский пролив.

До недавнего времени "Генерал Ватутин" ходил под украинским флагом, и в украинской Регистровой книге суден за 2017 год его портом приписки был указан Херсон, а судовладельцем – ООО "Червона рута" (Киев). Согласно сайту этой компании, круизный четырехпалубный теплоход "Генерал Ватутин" 1986 года постройки был одним из пяти судов ее флота и курсировал по Днепру и Черному морю. Судно размещает до 280 пассажиров в 154 номерах. Во флоте компании еще два судна этого проекта: "Принцесса Днепра" и "Звезда Днепра".

В то же время на других международных морских ресурсах теплоход "Генерал Ватутин" был указан как судно на продажу.

Согласно госреестру, основным владельцем ООО "Червоной руты" с долей почти 96,3% выступает ООО "Круизная компания "Бриз круиз", бенефициарным владельцем которой является киприот Никос Авраамидес.