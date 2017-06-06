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Украинцы столкнулись со страшной инфекцией. Спасительной сыворотки в стране нет

06.06.2017 18:04
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Украинцы столкнулись со страшной инфекцией. Спасительной сыворотки в стране нет

В Сумской области зафиксирован случай заболевания ботулизмом. Об этом 5 июня в Facebook сообщил главный врач местной областной инфекционной клинической больницы Андрей Сницарь.
По его словам, пострадал 38-летний фельдшер экстренной медицины, который употребил вяленую плотву. Сейчас он подключен к аппарату искусственного дыхания.

"Зарегистрированной сыворотки в стране нет (спасибо Минздраву и всем причастным), то есть адекватного лечения фельдшер не получит", – подчеркнул врач.
При этом Сницарь утверждает, что незарегистрированную сыворотку в Украине "по сумасшедшим ценам" все же можно найти.
Врач порекомендовал полностью исключить вяленую рыбу из закусок либо покупать "только потрошеную, лучше морскую, без кишок, и есть только "спинку".
"Приобретение рыбы в супермаркетах также не гарантирует от заболевания – санслужба развалена и контроля никакого", – добавил он.

До этого в Киеве зафиксировали три случая заболевания ботулизмом, в том числе один со смертельным исходом. Заболевшие употребляли вяленую рыбу промышленного производства, которую купили в торговой сети столицы.



Теги: Донбасс, инфекция, ботулизм, сыворотка
 
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