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В Луганской обл. в результате обстрелов повреждены линии газопровода

06.06.2017 13:20
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В Луганской обл. в результате обстрелов повреждены линии газопровода

В Луганской области вблизи села Крымское в результате обстрелов повреждены линии газопровода, сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Согласно информации, за минувшие сутки в направлении сел Крымское, Кряковка и Трехизбенка Новоайдарского района восемь раз применялись пушки калибром 122-мм, 120-мм минометы, гранатометы различных типов и стрелковое оружие.

В Станично-Луганском районе боевики стреляли из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"В результате повреждения газопровода 1500 абонентов с Крымского и окружающих населенных пунктов остались без газоснабжения. Сейчас на месте происшествия совместно с военнослужащими работает ремонтная бригада", - отметил заместитель председателя облгосадминистрации Юрий Клименко.



Теги: Донбасс, Луганская область, газопровод, АТО, боевики, ВСУ, обстрелы
 
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