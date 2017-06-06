В Луганской обл. в результате обстрелов повреждены линии газопровода

06.06.2017 13:20

В Луганской области вблизи села Крымское в результате обстрелов повреждены линии газопровода, сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Согласно информации, за минувшие сутки в направлении сел Крымское, Кряковка и Трехизбенка Новоайдарского района восемь раз применялись пушки калибром 122-мм, 120-мм минометы, гранатометы различных типов и стрелковое оружие.

В Станично-Луганском районе боевики стреляли из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"В результате повреждения газопровода 1500 абонентов с Крымского и окружающих населенных пунктов остались без газоснабжения. Сейчас на месте происшествия совместно с военнослужащими работает ремонтная бригада", - отметил заместитель председателя облгосадминистрации Юрий Клименко.