В России рассказали, сколько лет Кремль протянет под санкциями

06.06.2017 09:15

Украине не стоит рассчитывать, что российская экономика на протяжении ближайших пяти лет будет настолько ослаблена санкциями, чтобы Кремль изменил свою агрессивную внешнюю политику. Об этом заявил в комментарии "Апострофу" российский экономист Дмитрий Некрасов.

По его словам, в этом вопросе стоит ориентироваться не на пятилетние временные рамки, а скорее на период в 15-20 лет.

"Все это достаточно долгосрочное влияние — оно неприятное, безусловно, но не носит катастрофического характера, в текущем моменте не создает каких-то серьезных угроз", - заявил Некрасов.

Он также отметил, что санкции не могут повлиять на внешнюю политикуРосси до такой степени, чтобы Кремль ради снятия санкций мог пойти на какие-то очень существенные уступки.

"Но я считаю еще менее вероятным, что эти санкции просто отменят, ничего не добившись. Вопрос в том, добиться чего? Возврата Крыма? Да, это маловероятно", — рассказал Некрасов.

Эксперт также добавил, что пик эффективности экономических санкций против РФ миновал у 2014-2015 годах.