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В России рассказали, сколько лет Кремль протянет под санкциями

06.06.2017 09:15
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В России рассказали, сколько лет Кремль протянет под санкциями

Украине не стоит рассчитывать, что российская экономика на протяжении ближайших пяти лет будет настолько ослаблена санкциями, чтобы Кремль изменил свою агрессивную внешнюю политику. Об этом заявил в комментарии "Апострофу" российский экономист Дмитрий Некрасов.

По его словам, в этом вопросе стоит ориентироваться не на пятилетние временные рамки, а скорее на период в 15-20 лет.

"Все это достаточно долгосрочное влияние — оно неприятное, безусловно, но не носит катастрофического характера, в текущем моменте не создает каких-то серьезных угроз", - заявил Некрасов.

Он также отметил, что санкции не могут повлиять на внешнюю политикуРосси до такой степени, чтобы Кремль ради снятия санкций мог пойти на какие-то очень существенные уступки.

"Но я считаю еще менее вероятным, что эти санкции просто отменят, ничего не добившись. Вопрос в том, добиться чего? Возврата Крыма? Да, это маловероятно", — рассказал Некрасов.

Эксперт также добавил, что пик эффективности экономических санкций против РФ миновал у 2014-2015 годах.



Теги: Украина, Донбасс, Российская Федерация, Кремль, санкции
 
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