Более 2/3 украинцев считает, что власть ведет страну в неправильном направлении

07.06.2017 16:25

Власть точно ведет страну в неправильном направлении, считают 42,3% опрошенных украинцев, 30,2% полагают, что, скорее, власть ведет страну в неправильном направлении. Только 2,8% считает, что власть ведет страну точно в правильном направлении, 15,5% - скорее, в правильном направлении.

Как свидетельствуют результаты опроса, проведенного центром социологических исследований "София", такое отношение преобладает во всех регионах Украины. На юго-востоке негативно воспринимают политический курс нынешней власти 79,3%; в центре – 69,6%; на западе Украины – 63,8%.

Президенту Украины Петру Порошенко полностью доверяет только 1,9% опрошенных; скорее доверяют – 15,9%; скорее не доверяют – 27,4%; и совсем не доверяют – 50,7%.

82% совсем не доверяют или скорее не доверяют председателю Верховной Рады Андрею Парубию; 81,9% в той или иной мере не доверяют министру внутренних дел Арсену Авакову; 81,5% - секретарю СНБО Александру Турчинову.

Верховной Раде полностью не доверяют и скорее не доверяют в целом 89,4%. Кабинету министров в той или иной мере не доверяют – 86,3%. Национальному банку – 86,2%.

Социологи также указывают на низкий уровень доверия к правоохранительным органам: судам в той или иной мере доверяют только 5,9% респондентов; прокуратуре – 9,1%; полиции – 23,3%.

При этом украинской армии полностью доверяют 20,6% и скорее доверяют 34,4% респондентов.

Согласно данным опроса, украинцы негативно восприняли ряд резонансных решений и последних инициатив власти. В частности, 61,2% опрошенных негативно отнеслись к блокированию доступа к социальным сетям "ВКонтакте" и "Одноклассники"; 59,7% негативно восприняли попытку установить новый порядок назначения священнослужителей УПЦ; 51,7% отрицательно восприняли намерение внедрить визовый режим с Россией.

В той или иной мере поддерживают торгово-экономическую блокаду неподконтрольных территорий Донбасса 40,2% украинцев. При этом точно не поддерживают или скорее не поддерживают – 46,9%.

Полностью поддерживают или скорее поддерживают установление обязательных квот вещания на украинском языке на телевидении и радио 51,7% опрошенных; негативно это воспринимают – 38,7%.

Опрос проводился с 26 мая по 1 июня во всех регионах Украины, кроме Крыма и неконтролируемой территории Донецкой и Луганской областей. Было опрошено 1217 респондентов путем проведения индивидуального интервью по месту проживания, статистическая погрешность не превышает 3%.

Источник interfax.com.ua