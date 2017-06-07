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Евросоюз будет проверять здоровье въезжающих
Правительства стран Евросоюза и Европарламент "занимаются подготовкой обширного списка вопросов, на которые в будущем придется отвечать всем лицам, приезжающим в ЕС", сообщает korrespondent.net с ссылкой на австрийскую Die Presse.
С 2020 года все граждане третьих стран, приезжающие в ЕС, должны будут заполнить онлайн-формуляр по образцу опросника в США. Причем список вопросов будет настолько обширен, что выделенных на заполнение десяти минут "едва ли хватит", пишет корреспондент Вольфганг Бэм.
Как сказано в документе Евросовета, находящимся в распоряжении у Die Presse, "подобный контроль нацелен на то, чтобы отфильтровывать лиц, которые представляют риск для безопасности или здоровья европейских граждан, а также тех, кто желает нелегально попасть в ЕС". Формуляр будет включать себя не только обычные вопросы.
Если у кого-то имеется серьезное заболевание, ему придется отвечать на "дополнительные вопросы". Также иностранцы будут опрашиваться на предмет нахождения в зонах боевых действий, дополнительных деталях и планах возвращения на родину, говорится в статье.
Немецкий эксперт по защите данных, депутат Европарламента от партии "Зеленые" Ян Филипп Альбрехт видит в новом систематическом сборе данных "тотальную слежку".
"У нас нет дефицита информации и баз данных. Нам не хватает тщательного анализа уже имеющихся сведений. Вместо того чтобы инвестировать сотни миллионов евро таким образом, следует вложить их в улучшение сотрудничества и лучшее техническое оснащение полиции, следственных органов и совместных следственных групп под эгидой Европола", - считает он.
Новая система онлайн-въезда (European Travel Information and Authorisation System - ETIAS) будет работать по той же схеме, что американская ESTA: въезжающим придется заполнять анкету еще до прибытия в ЕС. Полученная информация о персональных данных человека, его месте жительства, контактных данных и вопросы о вероятных рисках будут сверяться с уже имеющимся в компьютере данными, и в большинстве случаев - Еврокомиссия называет цифру в 95% - решение будет приниматься сразу же.
Оставшиеся 5% будут проверяться более тщательно, и, если после интенсивного собеседования будет сочтено, что тот или иной человек будет представлять риск, ему могут отказать во въезде в Евросоюз, пишет Бэм.
Теги: Украина, США, Донбасс, здоровье, анкета, Евросоюз, безвизовый режим
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