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На Луганщине идет тяжелый бой: ВСУ понесли потери
Украинские военные считают, что противник готовится к наступлению. Сегодня подразделения сепаратистов в Луганской области усилили обстрелы, в результате чего семь украинских военных ранены, один – погиб. Об этом сообщает пресс-центра штаба АТО.
"На Луганском направлении количество обстрелов по силам АТО существенно возросло. Начиная с шести часов утра российско-оккупационные войска, нарушая Минские договоренности, осуществляют обстрелы сил АТО, включая тяжелую артиллерию калибра 152 мм, минометы калибров 120 и 82 мм", – говорится в сообщении.
По информации штаба, интенсивность огня по украинским позициям усиливается автоматическими гранатометами АГС-17 и станковыми гранатометами СПГ-9, противотанковыми управляемыми ракетными комплексами, крупнокалиберными пулеметами и стрелковым оружием.
"Враг активно применяет для корректировки огня артиллерии беспилотные летательные аппараты, один из которых сегодня украинские военные сбили", – отметили военные.
По словам исполняющего обязанности председателя гражданско-военной администрации поселка Новотошковское и села Желобок Попаснянского района Дмитрия Кондратьева, в результате обстрелов в поселке Новотошковское были повреждены водопровод, осколками повреждены гражданские здания, рассматривается вопрос эвакуации детей.
"По имеющейся информации враг активно накапливает резервы и проводит другие мероприятия, которые можно расценить как подготовку к наступлению террористических сил. Кроме того, возросла активность диверсионно-разведывательных групп противника", – говорится в сообщении.
В свою очередь ТСН со ссылкой на бойцов 53-й отдельной механизированной бригады передает, что под Желобком сейчас идет тяжелый бой. Точной информации о потерях пока нет.
Как сообщал Корреспондент.net, за минувшие сутки позиции ВСУ на Донбассе обстреляли 85 раз, ранения получили восемь бойцов.
Теги: Донбасс, Луганская область, АТО, ВСУ, обстрелы, Минские договоренности
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