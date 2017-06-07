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Пенсии и МВФ: какие рекомендации выполнила власть и как это изменит жизнь украинцев
В Украине на этой неделе Национальный совет реформ рассмотрит проект пенсионной реформы. Кабмин презентовал нововведения после согласования с МВФ, а на днях проект официально поддержали международные кредиторы. Сайт "Сегодня" проанализировал подписанные с МВФ меморандумы о сотрудничестве и выяснил, какие из рекомендаций выполнило правительство.
Ужесточить критерии для получения минимальной пенсии
Украинская власть еще в октябре 2016-го в меморандуме с МВФ взяла на себя обязательство ужесточить требования для получения минимальной пенсии. При этом в опубликованном документе не уточнялось, как именно пересмотрят правила. В мае премьер-министр Владимир Гройсман презентовал правительственный проект реформы. Если документ поддержит Рада, требования для получения пенсии будут расти каждый год, начиная с 2018-го. В следующем году для минимальной пенсии нужно официально проработать как минимум 25 лет, а в 2028-м – 35 лет. Каждый год необходимый стаж будут увеличивать на 12 месяцев.
Эффект такого нововведения украинцы почувствуют только через несколько лет. В 2018-м на пенсию в 60 лет смогут претендовать больше 90% украинцев, а в 2028- только 55%. Остальным придется либо выходить на пенсию позже, либо покупать недостающий стаж. Один год обойдется в 16 896 гривен.
"По нашим расчетам, от 500 до 700 тысяч украинцев будут выходить на пенсию позже 60 лет. Это примерно до 2/3 от всех украинцев, которые выходят на пенсию", – рассказывает старший научный сотрудник Института демографии и социальных исследований Лидия Ткаченко. По словам эксперта, фактически чиновники увеличили возраст выхода на пенсию для большого количества украинцев.
Постепенно урегулировать пенсионный возраст
Несмотря на рекомендации МВФ, Кабмин отказался повышать пенсионный возраст для всех. Министр соцполитики Андрей Рева пояснил: возраст выхода на пенсию увеличивают, чтобы изменить соотношение работающих и пенсионеров. Однако в Украине есть возможность вместо того, чтобы сокращать количество пенсионеров, увеличить число работающих. Правда, после этого позиция МВФ не поменялась. "Украина должна найти способ уменьшить приток новых пенсионеров в пенсионную систему и нарастить поступления в Пенсионный фонд. Достичь этого можно разными способами: от дальнейшего ограничения возможности досрочного выхода на пенсию и к увеличению эффективного пенсионного возраста", – написал в своей колонке глава миссии МВФ в Украине Рон ван Роден.
Средний возраст выхода на пенсию для мужчин, поясняет Роден – около 58,5 года, для женщин – 56 лет. Для сравнения: средние показатели в ЕС: 63,6 года для мужчин и 62,6 года для женщин.
Как поясняет Лидия Ткаченко, повышение пенсионного возраста позволит сократить количество пенсионеров и увеличить число работающих украинцев. Сейчас, по данным минсоцполитики, 10 работающих украинцев вынуждены содержать 12 пенсионеров. При таком соотношении говорить о высоких пенсиях не приходится. По подсчетам института демографии, если увеличить пенсионный возраст до 65 лет – количество пенсионеров уменьшится на один миллион. Если до 62 лет – на 500 тысяч.
Сократить перечень тех, кто раньше выходит на пенсию
По рекомендации МВФ, правительство в рамках реформы планирует отменить пенсии по выслуге лет и обязать работодателей платить больше за сотрудников, занятых на тяжелом или вредном производстве. Ставку социального взноса для них увеличат с 22 до 37%. Речь идет о первом льготном списке, куда входят шахтеры, некоторые медики, работники химического производства, метрополитена и т.д. С января 2019-го дополнительные взносы для работников этих специальностей младше 35 лет, будут аккумулироваться не в Пенсионном фонде, а на индивидуальном счету.
"Это также позволит в будущем все выплаты досрочных пенсий проводить за счет не дополнительной нагрузки на работающих, а за счет средств, накопленных в профессиональных системах. Для администрирования индивидуальных пенсионных счетов при Пенсионном фонде будет создан накопительный фонд", – рассказывают в парламенте. За работников второго льготного списка (менее вредные, но тяжелые условия труда) придется платить социальный взнос в размере 29, а не 22% от зарплаты.
А вот медикам и педагогам придется трудиться, как и остальным – как минимум 35 лет и выходить на пенсию в 60. Сейчас же учителя могут выходить на пенсию в 50 при условии, если в школе поработали как минимум 27 лет.
Расширить базу плательщиков ЕСВ
Это обещание Кабмин выполнил еще в начале года. Тогда всех предпринимателей, независимо от того, получают ли они доход, обязали платить единый социальный взнос (ЕСВ). Предприниматели второй и третьей группы (субъект предпринимательской деятельности с не более 10 сотрудниками и выручкой до 300 тыс. гривен, или физлицо- предприниматель с выручкой до пяти миллионов гривен) вынуждены платить 704 гривни ЕСВ. До этого они должны были платить ЕСВ и 5% от дохода только в том случае, если вели предпринимательскую деятельность. Также с первого января и выросла минимальная сумма взноса – с 352 до 704 гривен.
Что еще обещала Украина МВФ, но пока не выполнила:
с 2017-го финансировать добавки к пенсиям из госбюджета, а не ПФ (выполнят после реализации пенсионной реформы);
консолидировать законодательство о пенсионной системе (сейчас действует 20 законов);
К слову, Украина должна была подготовить пенсионную реформу к концу декабря прошлого года, однако нарушила обязательство. Как говорится в документе, это связано с тем, что найти поддержку в обществе не удалось. Новый срок реализации реформы – 2018 год.
Почему Украина согласовывает реформы с МВФ
МВФ – главный кредитор Украины. От транша Международного фонда зависит помощь и от других международных кредиторов. Без денег фонда стране все равно придется брать кредиты, но уже на внешних рынках и под высокие проценты, пояснил исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко. Как подсчитал эксперт, в украинском золото-валютном резерве находится 15,5 миллиардов долларов, 4 миллиарда из них – чистый резерв, а остальное – деньги МВФ. Только в 2017-м Украине необходимо получить займов, как минимум, на пять миллиардов долларов. Валюта нужна для импорта энергоресурсов, погашения и обслуживания кредитов, стабилизации курса гривни и т.д.
Главное требование МВФ – провести структурные реформы, которые, по мнению экспертов, позволят стабилизировать экономику страны. "Без пенсионной реформы не будет транша", — сказал министр финансов Александр Данилюк, отвечая на вопрос об условиях получения следующего транша.
Несколько месяцев назад от сотрудничества с МВФ отказалась Беларусь. Фонд для получения кредита поставил ряд условий: повысить тарифы на коммуналку, приватизировать государственные предприятия, заморозить выплаты. Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал условия унизительными и от кредита отказался. "Это унизительно не только для меня. Это унизительно в отношении нашего народа", — сказал Лукашенко.
Теги: Украина, Донбасс, МВФ, пенсии
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