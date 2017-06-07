Погоня со стрельбой в Варшаве: Полиция задержала украинца и грузина, укравших рюкзак с 187 тыс. долларов

07.06.2017 21:55

В столице Польши Варшаве вечером 6 июня полиция задержала грузина и украинца, которые украли у предпринимателя рюкзак с 700 тыс. злотых (более 187 тыс. долл. или более 4 млн грн.) и попытались уйти от погони. Об этом сообщает 112.ua с ссылкой на Gazeta.pl.

Трое нападавших поджидали 59-летнего предпринимателя возле одного из торговых центров на Мокотове, рядом их ждал сообщник на черном "Ауди" с включенным двигателем. Нападавшие были одеты в желтые светоотражающие жилеты, прикидываясь ремонтниками. Они брызнули предпринимателю в глаза из газового баллончика и бросились бежать, однако их заметил патруль полиции.

Правоохранители сразу начали догонять подозреваемых. Сообщение о преступлении получили также другие полицейские. Преступники, нарушая все правила безопасности дорожного движения, пытались уйти от погони.