Путин и Порошенко начнут очередной этап войны - Савченко

07.06.2017 08:37

Внефракционный нардеп Надежда Савченко считает, что украинские политики в Европе ведут себя как нищие, а с президентом России Владимиром Путиным считается весь мир.

Об этом она заявила в интервью польской газете Rzeczpospolita.

"Внешняя политика не должна быть для Украины ключевой. К сожалению, наши политики считают, что всю жизнь нас будет кормить Европа, но если у политиков не будет поддержки внутри страны, с ними не будут считаться и за границей. Наши политики выглядят, как нищие в Европе, и это очень унизительно для моего народа", - сказала Савченко.

Совсем иначе нардеп описала президента РФ Владимира Путина.

"Путина не любят в мире, но у него есть поддержка в России. Он получил ее силой, но она у него есть. С ним будет считаться мир", - заявила бывшая летчица.

В то же время она опровергла информацию о работе на Кремль.

"Многие распространяют сплетни, что я являюсь каким-то спланированным проектом Путина. Так происходит, потому что я сильный человек, это представляет угрозу для старой системы. Система борется со мной всеми возможными способами. Здесь речь идет не только о направленной против меня пропаганде, но я не исключаю даже физического уничтожения", - добавила Савченко.

По ее словам, она предлагала пройти проверку на детекторе лжи, а сотрудники СБУ сказали, что ее тип личности не подходит для вербовки.

Савченко также считает, что президенты Украины и России Петр Порошенко и Владимир Путин могли бы "собственными подписями" закончить войну, если бы этого хотели.

"Правящим удобно возлагать вину за отсутствие реформ на войну: президент Путин хочет стать царем своей страны и править без конца. Порошенко также хочет второй избирательный срок. Я предполагаю, что именно они начнут очередной этап войны, - это поможет им продержаться у власти. Если бы они захотели, то собственноручными подписями закончили бы войну", — добавила она.

Как сообщал "Обозреватель", ранее украинские нардепы заявили, что Савченко - проект российских спецслужб.