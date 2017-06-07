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Так быстро? Безвиз для Украины могут отменить

07.06.2017 16:45
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Так быстро? Безвиз для Украины могут отменить

Безвизовый режим между Киевом и странами Шенгенского соглашения, вступающий в силу с 11 июня, приведёт к росту потока нелегальных мигрантов с Украины, который постепенно увеличивался еще с 2014 года, что может привести к пересмотру Евросоюзом договора с Украиной о безвизовом режиме, сообщают Вести.
В связи с этим международные фонды, принадлежащие Джорджу Соросу, призывают власти страны распространять информацию о правилах поездок в ЕС, а также бороться с экономическим кризисом, из-за которого украинцы стремятся уехать на заработки в Европу, передает RT. Отмечается, что финансовую поддержку исследованию оказало посольство Швеции на Украине.
В распоряжении Брюсселя есть механизмы, которые в дальнейшем позволят приостановить действие безвизового режима. Такое право ЕС оставляет за собой на тот случай, если украинские граждане будут нарушать миграционные нормы.

Как и с чем поедем в Европу: как Украина готовится к безвизу

Международные организации — Фонд финансовой поддержки аналитических центров и международный фонд "Возрождение", входящие в Open Society Foundations миллиардера Джорджа Сороса, а также "Европа без барьеров" — подготовили документ о неконтролируемой миграции из Украины в ЕС и о причинах отказов во въезде.
"Необходимо практически в равной степени информировать граждан как на западной и центральной Украине (где население более склонно к зарубежным поездкам), так и жителей восточных и южных регионов страны, обладающих меньшим опытом путешествий, и, возможно, менее проинформированных о правилах пользования безвизовым режимом", — советуют авторы документа.
Правительству Украины также рекомендуется заняться улучшением экономической ситуации в стране, которая вынуждает граждан уезжать в ЕС.
"Учитывая тот факт, что миграция из Украины определяется главным образом экономическим фактором, украинским властям следует прилагать усилия по улучшению экономической ситуации в стране", — говорится в документе.
Одной из причин, по которой украинцы находятся на территории Европейского союза незаконно, по мнению авторов, стал экономический кризис на Украине.

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По данным Евростата, количество украинцев, находящихся в ЕС нелегально в 2016 году, составило 27 тыс. человек. Наибольшая их часть осела в Польше, Венгрии, Чехии, Словакии, Германии. Согласно докладу, основную массу нарушителей составят украинцы, которые рассчитывают на трудоустройство в ЕС, но не знают, что это запрещено.



Теги: Украина, Донбасс, отмена, безвизовый режим
 
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