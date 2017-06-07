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Украина попала в ТОП-10 самых агрессивных стран

07.06.2017 15:45
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Украина попала в ТОП-10 самых агрессивных стран

Украина вошла в десятку стран с наиболее низким "индексом миролюбия", заняв в соответствующем рейтинге 154 место из 163. В ТОП-5 самых миролюбивых стран вошли Исландия, Новая Зеландия, Португалия, Австрия и Дания, — сообщает РИА Новости Украина.

На последних местах по индексу миролюбия находятся, кроме Украины, Северная Корея, Россия, Пакистан, Конго, ЮАР, Судан, Ливия, Сомали, Йемен, Южный Судан, Ирак, Афганистан, Сирия. По данным Института экономики и мира, "экономическая стоимость насилия" в Украине равна 20,4% ВВП, или $ 66 млрд 749 млн по индексу покупательской способности.

Global Peace Index измеряет уровень насилия внутри государства и агрессивность его внешней политики. При исследовании авторы рейтинга учитывали экономическую и политическую стабильность государств, соблюдение прав человека, террористическую угрозу и вооруженные конфликты.



Теги: Украина, Донбасс, топ, страна, агрессор
 
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