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В России сожгли 200 килограммов икры для Украины

07.06.2017 09:58
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В России сожгли 200 килограммов икры для Украины

Красную икру произвели в США и хотели продать в Украину. В России сотрудники Россельхознадзора сожгли 206 килограмм санкционной икры, произведенной в США и предназначавшееся для продажи в Украине. Об этом сообщает korrespondent.net по ссылке на сайт ведомства.

Сообщается, что девять коробок с икрой перевозили жители Ростовской области. Их автомобиль был задержан на трассе Москва-Крым. Отмечается, что температурный режим ее перевозки был нарушен.

Ранее в Москве нашли мясо в отсеках для угля в поезде из Украины. А зимой в России уничтожили 60 тонн польских яблок.



Теги: Украина, США, Донбасс, Российская Федерация, икра
 
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