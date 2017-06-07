Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС открылся хостел для туристов

07.06.2017 06:52
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС открылся хостел для туристов

В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС открылся хостел «Полесье», который обслуживает туристов-экстремалов. Об этом сообщила пресс-служба Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения.
Хостел рассчитан на 100 мест для краткосрочного проживания и создан на базе одноименного общежития. Его владельцем является государственное специализированное предприятие (ГСП) «Чернобыльский спецкомбинат»
«Для посетителей созданы все условия для комфортного проживания: есть плазменный телевизор, душевая кабина, туалет, удобная мебель в каждой одно-, или двухместной комнате, бесплатное пользование интернетом», — говорится в сообщении.
Чтобы попасть в зону отчуждения и поселиться в хостеле, турист должен иметь согласованную с Государственным агентством программу посещения.
Напомним, в конце апреля Украина приступила к строительству хранилища отработанного ядерного топлива на территории зоны отчуждения. Также здесь планируется построить несколько гелиоэлектростанций.

Источник Факты



Теги: Донбасс, Чернобыль, зона отчуждения, туристы
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх