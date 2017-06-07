В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС открылся хостел для туристов

07.06.2017 06:52

В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС открылся хостел «Полесье», который обслуживает туристов-экстремалов. Об этом сообщила пресс-служба Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения.

Хостел рассчитан на 100 мест для краткосрочного проживания и создан на базе одноименного общежития. Его владельцем является государственное специализированное предприятие (ГСП) «Чернобыльский спецкомбинат»

«Для посетителей созданы все условия для комфортного проживания: есть плазменный телевизор, душевая кабина, туалет, удобная мебель в каждой одно-, или двухместной комнате, бесплатное пользование интернетом», — говорится в сообщении.

Чтобы попасть в зону отчуждения и поселиться в хостеле, турист должен иметь согласованную с Государственным агентством программу посещения.

Напомним, в конце апреля Украина приступила к строительству хранилища отработанного ядерного топлива на территории зоны отчуждения. Также здесь планируется построить несколько гелиоэлектростанций.

Источник Факты