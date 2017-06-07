Взрывы и стрельба в городах Украины стали будничным явлением. Как выжить?

07.06.2017 08:52

Столица в очередной раз стала эпицентром кровавого террора. Так, 1 июня в Подольском районе Киева было совершено покушение на жизнь участника АТО, командира чеченского батальона им. Джохара Дудаева Адама Осмаева. К сожалению, стрельба и взрывы на улицах украинских городов становятся будничными явлениями, а военные действия уже давно пересекли фронтовую линию разграничения и пришли в мирные города. Как украинцам обезопасить себя в условиях тыловой войны в городской черте, разбирался "Апостроф".

Назад в 90-е

С затуханием активной фазы боевых действий на востоке и переводом конфликта в формат вялотекущего обмена артиллерийскими обстрелами обострилась ситуация в мирных городах: убийство в Киеве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, подрыв в Мариуполе автомобиля полковника СБУ Александра Хараберюша, пожар на военных складах в Балаклее, который, согласно официальной версии, произошел по причине диверсии, и, наконец, покушение на жизнь Адама Осмаева.

Как пояснил "Апострофу" экс-начальник главного следственного управления СБУ Василий Вовк, подобные преступления становятся возможными по той причине, что сектору общественной безопасности украинские спецслужбы уделяют недостаточно внимания.

"В той ситуации, когда все силы на востоке страны и брошены на войну, а все остальное кажется мелочью, дошли до того, что сейчас начнется война в Киеве и других городах. Не зря ведь сейчас все вспоминают 90-е, на то есть причины: куча оружия, куча людей, которые привыкли убивать, множество людей, которые умеют пользоваться оружием, и проблемы финансовые у подавляющего большинства людей. Сейчас спецслужбам необходимо переформатироваться и обратить внимание на внутренний сегмент общественной безопасности", - почеркнул Василий Вовк.

Впрочем, экс-заместитель главы СБУ Александр Скипальский уверил "Апостроф", что распространение подрывной деятельности РФ в украинском тылу можно было бы остановить и малыми силами.

"Мы находимся три года в состоянии войны, но до сих пор не выработали скоординированной государственной политики, и такие люди, которые известны подозрениями в совершении теракта по отношению к руководителю государства, должны находиться полностью в поле зрения украинской правовой системы", - подчеркнул Скипальский.

Действительно, ни Денис Вороненков, который, по словам генпрокурора Юрия Луценко, обладал важной информацией в деле о госизмене Виктора Януковича, ни Адам Осмаев, которого в РФ подозревали в покушении на Владимира Путина и Рамзана Кадырова, не были обеспечены серьезной охраной.

В свою очередь, известный волонтер Мирослав Гай отмечает, что обвинять украинские спецслужбы в провале и огульно ругать СБУ не стоит, ведь ФСБ осуществляет политические убийства по всему миру. "Вспомните, когда отравили полонием Александра Литвиненко. Тогда радиацией заразили половину Лондона. Остаются неясными и причины смерти Березовского. Никакие иностранные спецслужбы, на которые мы ориентируемся как на образец качества, справиться с этим не смогли. Потому что невероятно тяжело подготовить контрмеры против таких вещей. Мы знаем о том, что уже произошло, но не знаем, сколько террористических угроз и заказных убийств было остановлено благодаря работе СБУ", - сказал в разговоре с "Апострофом" Мирослав Гай.

Однако бывший руководитель Национального центрального бюро Интерпола в Украине Кирилл Куликов считает, что роль российских спецслужб в кровавых перестрелках на территории страны слишком преувеличена. Отметим, что основная версия правоохранителей в деле о покушении на Адама Осмаева – его патриотическая позиция по отношению к Украине.

"Количество людей без принципов, без морали, которые попали на войну, получили оружие, и которых мы возвели в ранг героев, – огромно, поэтому сейчас мы пожинаем плоды. Криминальная война пришла к нам в страну давно, плюс некомпетентность тех структур, которые должны с преступностью бороться, - говорит Куликов "Апострофу". – Подрывная деятельность спецслужб? Не смешите меня. На сегодняшний день в стране нам пытаются объяснить про подрывную деятельность спецслужб, чтобы плавно подготовить к чрезвычайному военному положению и отменить гражданские права и свободы".

Система безопасности

Но, какими бы ни были причины чрезвычайных происшествий за пределами фронта, эксперты сходятся во мнении, что украинцы ради своей же безопасности и выживания обязаны выработать новые модели поведения.

"Каждый украинский гражданин должен осознать, что Украина находится в состоянии войны: на территории наших городов есть повышенная угроза террористических актов и заказных убийств со стороны российских спецслужб. Гражданин должен поставить себе следующие вопросы: знаю ли я телефоны экстренных служб, умею ли я самостоятельно оказывать доврачебную помощь себе и окружающим, владею ли навыками обороны, владею ли моделями поведения при террористическом акте или взрыве? Если есть пробелы в этих знаниях, то, соответственно, их нужно заполнить", - отмечает Мирослав Гай.

Самостоятельно заполнять пробелы будет достаточно сложно, поэтому эксперты уверены, что ведущая роль в этом процессе должна быть за государством. "В цивилизованных странах систему борьбы с подобными проявлениями начинают изучать еще в начальных классах школы", - говорит Александр Скипальский.

"В бюджете необходимо запланировать средства на проведение мероприятий по противодействию терроризму и расширить сотрудничество в этой области с международными иностранными профильными ведомствами, ведь уровень подобных угроз по всему миру возрос, а тем более у нас в стране, где идет война и, по сути, дырявая граница, - добавляет Гай. – Здесь, конечно, идеально было бы, чтобы по примеру Израиля государство подключилось и организовало масштабную национальную программу по обучению людей в опасных ситуациях. Даже в СССР была система гражданской обороны, плохая или хорошая – это уже другой вопрос. Например, очень многие военные, которые прошли горячие точки, не выходят на массовые акции или в места большого скопления людей без медицинского турникета или жгута. Такие системы поведения уже сейчас должны появляться в обществе".

"Если вы услышали какой-то выстрел, серию выстрелов или взрыв, срочно необходимо упасть на землю или спрятаться за стеной здания или какой-то колонной, - поясняет алгоритм действий на случай чрезвычайных происшествий Александр Скипальский. – В общественном транспорте, а тем более в метро, нужно быть особенно бдительным, особенно если вы видите, что кто-то вышел из вагона и оставил свою сумку. Это вопросы выживания граждан, и ими нельзя пренебрегать".

Кроме того, есть ряд вопросов безопасности, монополия на решение которых остается только за властью. Например, ужесточение пропускного режима на границе с Россией или пересмотр законодательства в сфере самообороны и, как следствие, легализация ношения огнестрельного оружия. Отметим, что Адам Осмаев остался жив только благодаря жене Амине Окуевой, которая из наградного пистолета смогла дать вооруженный отпор киллеру.

"Думаю, что после этого случая власть уже не сможет рассказывать людям, что они не способны себя защитить, или что женщина не сможет противостоять вооруженному преступнику, - сказал "Апострофу" глава Украинской ассоциации собственников оружия Георгий Учайкин. – Надеюсь, что у законодателей хватит здравого смысла подхватить эту инициативу и вернуть людям право на защиту, ведь ситуация улучшаться не будет, и все больше людей станет идти за оружием на "черный" рынок".