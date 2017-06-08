Горілка і цигарки: в Україні вводять нові правила продажу

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Держава має намір знищити тіньовий ринок алкоголю і тютюну
Про це повідомляється на офіційному веб-порталі Верховної Ради.
Так, у Верховній Раді з’явився законопроект №6545, згідно з яким передбачено внести відразу декілька змін до законодавчих актів.
В результаті основним нововведенням передбачається запуск електронних акцизних марок на алкогольні напої та сигарети. У пояснювальній записці до законопроекту говориться, що нинішні паперові акцизи складно контролювати, що в підсумку призводить до процвітання сірого ринку.
«Потрібна автоматизована система контролю, яка забезпечить ефективний механізм адміністрування оплати акцизного податку, дозволить збільшити надходження до бюджету і боротися з фальсифікованою, контрафактної та контрабандною продукцією», впевнені автори законопроекту народні депутати Вадим Кривенко, Костянтин Матейченко та Павло Дзюблик («Народний фронт») .
Таким чином, якщо законопроект підтримають, основні зміни будуть внесені до Податкового кодексу. Автори законопроекту впевнені, що система електронних акцизних марок для алкоголю і тютюну дозволять відстежувати пересування продукції від конвеєра виробника до кінцевого споживача.
Слід зазначити, що виробники, які вже давно страждають від конкуренції з нелегалами, давно лобіюють заміну паперової акцизної марки на електронну. Крім того, виробники тютюну навіть обговорювали це з ДФС, пропонуючи, що готові фінансово взяти участь у створенні єдиної бази.
Також автори законопроекту в фінансово-економічному обгрунтуванні відзначають, що реалізація його положень не потребуватиме додаткових коштів з державного бюджету. «Суб’єкти господарювання, які здійснюють виробництво, імпорт і оптову торгівлю тютюнових виробів, забезпечать впровадження та функціонування системи контролю за рахунок власних коштів», – пояснюють нардепи.
Для цього виробники повинні будуть закупити обладнання для нанесення унікального ідентифікатора – без нього вони не отримають ліцензії. А випуск, зберігання, транспортування і продаж товару без ідентифікаторів загрожуватиме штрафом у розмірі 200% від вартості продукції, але не менше 20 тисяч гривень.
В результаті відкритим залишається питання ціни: чи будуть закладати виробники додаткові витрати у вартість готової продукції. У компаніях стверджують, що готові витратитися, аби скоротити обсяги тіньового ринку, який вганяє чесні підприємства в величезні збитки. Проте незрозуміло, чи доведеться українцям через нововведення додатково платити за електронні акцизи.
Нагадаємо, як писала раніше Politeka, СБУ опублікувало фото тисячі пляшок контрафактної горілки.
Джерело: Politeka
Теги: Украина, Донбасс, продажа, сигареты, водка
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